タレントのマツコ・デラックス（52）が22日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、21日まで行われた陸上の世界選手権東京大会についてコメントした。

マツコは世界陸上について「中継はもちろんなんだけどさ、せっかくだから沿道でマラソンとか応援しようと思っていたら、マラソンも競歩も起きたら終わっていました。あんなに早くからやるとは…」と語った。

マラソン、35km競歩は午前7時半開始。「7時半で早いって言ってたら、世の中の人に怒られちゃうけど」と言い「ちゃんとチェックしていないのが悪いんだけど、寝た直後に始まったんだなって。全然、見れませんでした」と言い「せっかくだから見たかった。沿道ならただで見られるんでしょ」言った。

また、マツコは陸上競技では「どっちかっていうと長距離が好き。競歩好きなんですよ」と言い「競歩見たかった。メダル取ったし。全部終わってた」と残念がった。

日本は競歩の男子35キロで勝木隼人（自衛隊）、女子20キロで藤井菜々子（エディオン）がともに銅メダルを獲得。メダル獲得はこの2つだった。