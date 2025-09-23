福岡で楽しむ！カードキャプターさくらTaKaRaBaKo POPUPショップ情報

「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo」のPOPUP SHOPが、東京・大阪に続き福岡・博多に初登場します。2025年10月3日(金)から11月3日(月・祝)までの期間限定で開催される本イベントでは、氷の彫刻風フィギュアやマグカップ、封印の杖の傘など、新作アイテムが多数登場。ソックスやコスチュームキューピーなどの人気アイテムもそろい、ファン必見のラインアップになっています。

POPUP限定＆新登場アイテムに注目

氷の彫刻風フィギュアコレクションは、クロウカード編・さくらカード編・クリアカード編の3種類。

単品2,200円(税込)、3個セット6,600円(税込)で、セット購入なら全種類がそろいます。PVCとABS素材で精巧に仕上げられ、透明感のあるパール塗装が美しい一品です。

さらに、リボンの取っ手からケロちゃんが覗くマグカップ(3,740円 税込)も登場。どちらもPOPUP SHOPと公式オンラインでの限定販売です♡

POPUP SHOP限定の傘も発売

「カードキャプターさくら 晴雨兼用長傘 封印の杖」は、遮光率100%仕様で実用性も抜群。価格は6,600円(税込)。サイズは親骨50cm、開いたときの直径は約88cmと、普段使いしやすい大きさです。

POPUP SHOP限定商品として店頭に登場するほか、後日オンラインでの一般販売も予定されています。ファン心をくすぐるデザインで、日常のおしゃれに華やかさを添えてくれます。

開催概要とショップ詳細

POPUP SHOPはJR博多シティ アミュエスト1F POPUP STAGEにて開催。期間は2025年10月3日(金)～11月3日(月・祝)、営業時間は10:00～20:00(施設に準じます)。

会場には普段使いしやすいファッションアイテムから、ブラインド仕様でコレクション心をくすぐるアイテムまで幅広くラインアップ。博多でしか味わえない特別感を、ぜひこの機会に♪

ときめきを博多POPUPで体験しよう♡

福岡・博多で開催される「カードキャプターさくら TaKaRaBaKo POPUP SHOP」では、氷の彫刻風フィギュアやマグカップ、傘といった新作アイテムに加え、人気の定番グッズもそろいます。

まるで宝箱を開けるようなワクワク感を届けてくれる期間限定ショップ。あなたもこの秋、博多の街でさくらの世界に包まれてみませんか？