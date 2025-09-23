「忘れ去られている」遠藤航を起用せよ！まさかの３戦連続出番なしの日本代表主将のスタメン抜擢をリバプール地元メディアが提言「完璧な選手だ」
リバプールの遠藤航は、ここ３試合連続で出番なしに終わった。後半アディショナルタイムまで０−０だったバーンリー戦を除けば、逃げ切りの展開だったにもかかわらずだ。
今季の出場時間はまだ33分間。大型補強の影響もあり、昨シーズンよりも出番は減っている印象だ。
そんななか、現地23日に開催される２部サウサンプトンとのカラバオカップ３回戦でスタメンを提言したのが、リバプールの専門サイト『ROUSING THE KOP』だ。「忘れられたリバプールの選手は、カラバオカップのサウサンプトン戦でシーズン初先発を果たすに値する」と見出しを打ち、次のように報じた。
「今シーズン４回起用されたカーティス・ジョーンズのように、ベンチには良いバックアップの選択肢がいくつかあるが、遠藤航はベンチに残されたまま忘れ去られている」
「この日本代表選手は、スロット監督がタイトルを獲得した昨シーズンに素晴らしいベンチプレーヤーとして活躍し、試合のテンポをコントロールし、リードしている時には守備の補強をするために投入された。しかし、今シーズンは、リードしたいくつかの試合で、彼が出場してバックラインのもう一人の選手となる必要があったにもかかわらず、ベンチからの出場はわずか３回しかなかった」
記事は「残念ながら、中盤のクオリティと、オランダ人監督の下で後半のより攻撃的なアプローチのせいで、彼には出場機会がなかった」とし、サウサンプトン戦について、こう主張している。
「幸運なことに、カラバオカップは火曜日にサウサンプトンとの初戦で開幕するため、遠藤が先発出場しなければならない。これは常に若手選手にとってトップチームに食い込むチャンスとみなされているが、32歳の彼はより多くの試合時間を必要としており、中盤の３枚であろうとセンターハーフであろうと、落ち着いたプレーができる完璧な選手だ」
遠藤にもっとプレータイムを与えるべき。そう考えているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
