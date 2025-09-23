“年内引退”のグラドル・藤乃あおい、『週プレ』ラスト撮り下ろしで限界露出 『絶対忘れない』ド迫力ボディ
グラビアアイドルの藤乃あおいが、22日発売の『週刊プレイボーイ』40号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】豊満バストは健在 ベッドで妖艶な表情を浮かべる藤乃あおい
藤乃は、1998年9月29日生まれ、石川県金沢市出身。2020年にデビューすると、T158・B100・W61・H86センチの驚異的な爆裂ボディを生かし、瞬く間にトップグラドルに。「グラビア・オブ・ザ・イヤー 2021」グランプリ。23年から副咽頭間隙腫瘍の治療のため活動休止。昨年8月からグラビア活動を再開するも、今年いっぱいでの引退を発表。最新DVD『究極センセーション』、セカンド写真集『ハレテヨカッタ』が発売中。
最後の撮り下ろしとなる今回は、さまざまなシチュエーションでド迫力ボディを限界露出。本号と同時リリースのデジタル写真集『絶対忘れない』のタイトル通り、印象的なグラビアになっている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにエリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）、このほか、白濱美兎、高野真央（※高＝はしごだか）、新谷姫加、杉本萌、白川のぞみが登場する。
【写真】豊満バストは健在 ベッドで妖艶な表情を浮かべる藤乃あおい
藤乃は、1998年9月29日生まれ、石川県金沢市出身。2020年にデビューすると、T158・B100・W61・H86センチの驚異的な爆裂ボディを生かし、瞬く間にトップグラドルに。「グラビア・オブ・ザ・イヤー 2021」グランプリ。23年から副咽頭間隙腫瘍の治療のため活動休止。昨年8月からグラビア活動を再開するも、今年いっぱいでの引退を発表。最新DVD『究極センセーション』、セカンド写真集『ハレテヨカッタ』が発売中。
最後の撮り下ろしとなる今回は、さまざまなシチュエーションでド迫力ボディを限界露出。本号と同時リリースのデジタル写真集『絶対忘れない』のタイトル通り、印象的なグラビアになっている。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDにエリマリ姉妹（Erika・百瀬まりな）、このほか、白濱美兎、高野真央（※高＝はしごだか）、新谷姫加、杉本萌、白川のぞみが登場する。