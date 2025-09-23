山田裕貴「『木村拓哉さんと一緒の部分がひとつだけあります』って言われたんですよ！」
俳優の山田裕貴（35歳）が、9月21日に放送されたラジオ番組「木村拓哉 Flow」（TOKYO FM）に出演。ひとつだけあるという、“木村拓哉と一緒の部分”について語った。
この日、今月のマンスリーゲストとして出演した山田が、木村も好きな「ONE PIECE」について話している中で、「ゲッターズ飯田さんに診てもらったときがあったんですけど…」と切り出し、「僕の手相とか生年月日とかいろいろ診てもらって、『山田さんは、木村拓哉さんと一緒の部分がひとつだけあります』って言われたんですよ！」と語る。
山田はそのとき「やった！」と思ったそうで、「なんですか！？ それは！」とたずねると、「精神年齢が17歳で止まってます」と言われたと話し、木村は「それ、ゲッターズ飯田を介してのディスりだな（笑）。いまめちゃくちゃ変化球だったけど…落差あったなぁ、いま。絶対当たると思ったらストーン！って落ちたな」と大笑い。
山田は「でも“少年の心”を持ち続けるというか。そのチャレンジ精神とか、いろんな前向きなことも含めて、年齢もルフィに近いというか」と説明。木村は「まあゲッターズさんが言ったのならば、ちょっとその可能性はある」と話し、山田も「ゲッターズさんの見解なんで！ まあまあまあまあ」とキッパリ、木村は「でもまあ言われて嫌なインフォメーションではないなって。変化球はいただいたけど、ゲッターズが言ってるんだもんね（笑）」と語った。
