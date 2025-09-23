ÊÆÏ¢¹çTikTok±¿±Ä¤Ø¡¡ITÂç¼ê¤é¡¢À¯ÉÜÊÝÍ¤»¤º
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ï22Æü¡¢Ãæ¹ñ·ÏÆ°²èÅê¹Æ¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡Ê¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤¬ÊÆ¹ñ¤Î¹çÊÛ»ö¶ÈÂÎ¤Ë°Ü´É¤µ¤ì¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÊÆITÂç¼ê¥ª¥é¥¯¥ë¤Ê¤É¤¬¤³¤ÎÏ¢¹ç¤Ë»²²Ã¤·¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ¤Ï³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬º£½µ¸åÈ¾¡¢¼è°ú¤ò¾µÇ§¤¹¤ëÂçÅýÎÎÎá¤Ë½ðÌ¾¤¹¤ë¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¹ñ»ö¶È¤ÎÉ¾²Á³Û¤Ï¿ô½½²¯¥É¥ë¡Ê¿ôÀé²¯±ß¡Ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Ï¢¹ç¤Ø¤ÎºÇ½ªÅª¤Ê»²²Ã¼Ô¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Æ¥£¥Ã¥¯¥È¥Ã¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë»úÀáÄ·Æ°¡Ê¥Ð¥¤¥È¥À¥ó¥¹¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ»ö¶È¤ÎÊÝÍ³ô¼°¤Ï20¡óÌ¤Ëþ¤È¤·¡¢³ô¼°¤È¼èÄùÌò¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÊÆ¹ñÂ¦¤¬²áÈ¾¤ò°®¤ë¡£¼è°ú¤Ïµ¬À©¤Î¿³ºº¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢120Æü°ÊÆâ¤Ë´°Î»¤µ¤»¤ë¡£