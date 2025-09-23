ヒロミ、ナインティナインがMCを務める日本テレビ系・秋のグルメ企画の祭典「THEグルメDAY」3時間スペシャルを、本日9月23日（火・祝）よる8時から（一部地域で7時54分から）放送！

日本テレビを代表するグルメ企画が、番組の垣根を越えて、史上初のスペシャルコラボ！スタジオには各番組の豪華出演者や「オモウマい店」の店主ら20名以上が登場する。放送に先立ち、企画内容を紹介！

まずは「オモウマい店×有吉ゼミ」。「有吉ゼミ」ギャル曽根が「オモウマい店」2店に出向き、一夜限りの食べ放題ツアーを敢行。1軒目は店主の姉弟がギャル曽根の大ファンだという神奈川県川崎市にある「星川製麺 彩」。喧嘩？漫才？店主の掛け合いがユニークなこの店では8種類の麺が破格の1,000円で食べ放題。一緒に参加するのはヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ）と池谷和志（ジョイマン）。店主から「見てて気持ちいいよね」と褒められ、さらにスピードが加速する。

2軒目はサッカー元日本代表の加地亮、トム・ブラウンと共に千葉県銚子市「ヤマタくん」へ。利益度外視のこの店は贅沢な海鮮定食や通称“エンドレスツナ”が1,650円、おかわりし放題の天丼は1,320円。そのハイクオリティな料理にギャル曽根は「マジでテンション上がりますね」と箸が止まらない。果たして2軒合わせて食べた驚異の総重量は？

「ぐるナイ×オモウマい店×青空レストラン」では「ゴチで感覚がおかしくなっている」メンバーが真逆のゴチ史上最安バトルに挑戦！VIPチャレンジャーは「オモウマい店」進行の小峠英二。舞台は東京都板橋区にある「板橋で一番安い店をめざす」という「酒場塾」。設定金額は2,000円で、ゴチメンバーが初めて“定食”のお値段にチャレンジ。

特注の餃子の皮を使った爆肉餃子定食や、A5ランクの和牛を使った絶品デミグラスハンバーグ定食などが登場し、「うんめえ」と頬張る高橋文哉と増田貴久の姿に小芝風花も「部活終わりの高校生みたい」と感心。どんぶりでご飯を食べる白石麻衣の貴重映像は必見！スペシャルメニューでは「満天☆青空レストラン」MC宮川大輔が青森県の高級食材・泊うにを自ら収獲して持ち込む。そしてこれがゴチをかき乱すことに？普段とはケタ違いの金額の自腹は誰？

「沸騰ワード10×秘密のケンミンSHOW極」では、あらゆるご当地グルメを紹介してきた「秘密のケンミンSHOW極」のMC田中裕二と、「沸騰ワード10」の航空ステータス修行で全国各地の絶品を食べ尽くしてきた風間俊介がコラボ。東京・羽田から新千歳、福岡など、日本列島を縦断し、風間イチオシの空港グルメからケンミンスターおすすめのご当地絶品グルメまで食べ尽くす。

途中飛行機が遅れ、到着後1時間しかないロケ時間が削られるなど、予測不能なハプニングも発生。2人は1日で何品食べるのか!? 60歳の田中の胃袋はどこまで持ちこたえられるのか？

「モグモグGOMBO」は22年の時を経て、MCのヒロミと林家正蔵が再タッグを組み、一夜限りの復活！有名人の子どもたちと「世界に1つしかないドリームピザ」に挑戦し、親への感謝を伝える。

助っ人は伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）、教えてくれるのは「ナポリピッツァ職人世界選手権」2010年度優勝の牧島昭成氏。挑戦するのは土屋アンナ親子、元メジャーリーガーの川粼宗則親子、原口あきまさ親子。悪戦苦闘しながらも真剣に取り組む子どもたち。その奇想天外な発想に「これなんだよな、モグモグGOMBOって！」とヒロミが久しぶりに感動。子どもたちの夢が詰まったピザの出来栄えは？

そして、日本テレビに残っている伝説の料理企画や食事シーンから貴重映像や名場面も大公開。今や看板キャスターの水卜麻美アナの見事な食べっぷりや、超大物タレントや人気タレントの若き日の貴重な映像、ナインティナインのハプニング映像も紹介。

なお、「THEグルメDAY」特番と連動のフードフェス「日テレTHEグルメDAYフェス by −196」を9月28日（日）まで、「ニュウマン高輪」にて開催中。

詳しくはこちら：https://www.ntv.co.jp/topics/articles/193fvu9ttlnb0t11ws.html

■出演者一覧

【MC】

ヒロミ ナインティナイン

【スタジオゲスト】

有吉ゼミチーム：ギャル曽根 トム・ブラウン

オモウマい店チーム：ヒコロヒー ほか「オモウマい店」店主

ぐるナイチーム：高橋文哉 羽鳥慎一 長谷川雅紀（錦鯉） 酒井貴士（ザ・マミィ）

秘密のケンミンSHOW極チーム：井森美幸 ゆうちゃみ タイムマシーン3号

沸騰ワード10チーム：矢田亜希子 小沢真珠 岩田絵里奈アナ

メシドラチーム：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

ZIP!チーム：池田航 伊藤楽 水卜麻美アナ

【VTR】

オモウマい店×有吉ゼミ：ギャル曽根 ヤマサキセイヤ（キュウソネコカミ） ジョイマン 加地亮 トム・ブラウン

オモウマい店×ゴチになります！×満天☆青空レストラン：ナインティナイン 増田貴久 小芝風花 高橋文哉 白石麻衣 せいや（霜降り明星） 羽鳥慎一 ／ 小峠英二 ／ 宮川大輔 金子貴俊

モグモグGOMBO特別編：ヒロミ 林家正蔵 土屋アンナ親子 川粼宗則親子 原口あきまさ親子 伊野尾慧（Hey! Say! JUMP）

沸騰ワード10航空修行旅×ケンミンご当地グルメ弾丸ツアー：田中裕二（爆笑問題） 風間俊介 バービー 山之内すず ハシヤスメ・アツコ

