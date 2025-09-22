スターバックスがジェラピケと初コラボ アパレルや「大人のデザート」に着想したビバレッジなど発売
コラボは、「忙しい毎日の中で心をほどく“ごほうび時間”を届けたい」という想いから誕生。スターバックスが大切にしてきた「お客様のライフスタイルに寄り添うひととき」と、ジェラート ピケが掲げる「大人のデザート」というコンセプトを重ね、「とびきりスイートなパジャマパーティー」をテーマにビバレッジとアイテムを製作した。
コラボアイテムは、ヘアバンドを付けたスターバックスのキャラクター「ベアリスタ」や、コラボ仕様のピケベアなどを配した全25型を展開。もこもこ素材を使用したプルオーバー、ロングパンツ、ルームソックス、グリーンのカーディガンとルームソックス、総柄シャツとセットアップのショートパンツなどのアパレルに加え、キャンバス生地のトートバッグやリボン型のヘアバンド、リユーザブルカップ、スターバックス カード、カップ型のステンレスボトル、ステンレスボトル、耐熱グラスマグ、スノードームタンブラー、ブランケット、ポーチ、ティッシュケース、マルチケース付きのスターバックス カードなどをラインナップする。価格帯は800〜1万5000円。
コラボビバレッジは、ジェラート ピケのブランドコンセプト「大人のデザート」に着想し、上品なアールグレイの香りにフルーティーな甘さを重ねたティーラテを用意。ブルーのアールグレイフレーバームースの上にルームウェアのもこもこな素材感をイメージしたスポンジケーキクラム、ピケベアをイメージしたチョコレートをトッピングした。Tallサイズのみの提供で、価格はテイクアウトが678円、イートインが690円。
また、スターバックス コーヒー渋谷cocoti店では、9月25日から28日までコラボレーションアイテムの展示と、コラボビバレッジの先行販売を行う。あわせて、「ふわふわ、もこもこ！とびきりスイートなパジャマパーティー」の世界観を落とし込んだフォトスポットを設置する。
◾️先行販売イベント
開催期間：2025年9月25日（木）〜9月28日（日）
営業時間：7:00〜22:30
会場：スターバックス コーヒー 渋谷cocoti店
所在地：東京都 渋谷区 渋谷1-23-16 cocoti SHIBUYA