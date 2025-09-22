リモワが初のレザーバッグコレクション発売　クロスボディバッグやホーボーバッグなど

「リモワ（RIMOWA）」が、初のレザーバッグコレクション「Groove Collection」を発売した。リモワの全店舗および公式オンラインストアで取り扱っている。

【画像をもっと見る】

Groove Collectiongは、「モビリティと高いデザイン性の追求」というブランドの理念に基づき、ブランドのアイコン「グルーヴ デザイン」を再解釈。既存のアイテムより細かくデザインしたグルーヴ（溝）、メゾンのロゴを刻印したレリーフ、リベットで留めたインテリアロゴプレートをあしらい、上質なイタリアンレザーを使用したショッピングバッグ、ホーボーバッグ、クロスボディバッグを揃える。

ショッピングバッグは、手持ちと肩掛けができる普遍的なフォルム。整理整頓に便利な2in-1ポーチ、内ポケット、リモワのスーツケースに固定できるベルトが付属する。ブラックの1色展開で、価格は32万3400円。

ホーボーバッグは、「クラッシック」「リラックス感」「エレガントさ」をキーワードに、柔らかなブラックのレザーを使用。調整可能なストラップ、2in-1ポーチ、内ポケット、リモワのスーツケースに固定できるベルトが付属する。価格は30万4700円。

クロスボディバッグは、ラージとスモールの2サイズ展開。広々としたコンパートメントや大きく開くファスナーをデザインした。ラージサイズはブラックとシルバーの2色、スモールサイズはブラックとシルバーのほか、シーズンカラーのピンク、バーガンディ、グリーンの全5色をラインナップする。価格はラージが各26万6200円、スモールが各18万400円。

◾️リモワ：公式オンラインストア