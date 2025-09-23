西武の林冠臣、2軍での豪快ホームランがSNSで話題に

今年の初夏、プロ野球・西武のルーキーが放った本塁打の動画がSNSで話題を呼んだ。上体がよじれるようなフルスイングから強烈な打球を飛ばす姿に「もうカブレラ」「右の柳田」とファンを沸かせてきたスラッガーになぞらえる声も上がった。この打球の主は、台湾出身の林冠臣（リン・クァンチェン）外野手。次世代スラッガーとして期待を集める23歳の、素顔を掘り下げた。

「あれ、自分の中ではそんなに振ってる感じがないんですよ」

林冠臣は、話題になった動画をさも当然のように振り返る。6月12日の2軍ヤクルト戦。「7番・中堅」で先発し2点を追う9回、2死一塁で打席に立った。2ボールと打者有利なカウントからの3球目、高めの144キロをフルスイングすると、強烈な打球が左翼後方の防球ネットを直撃。「次のボールはどこに来ても振ろうと思っていたので。最悪空振りしてもいいからと」。思い切りの良さが生んだ衝撃弾だった。

身長195センチ、体重105キロという恵まれた体格から強烈なライナーを飛ばす。台湾北部の桃園県で育ち、高校は日南学園（宮崎）へ。甲子園出場はかなわなかったものの日本経済大（福岡）に進み、昨秋のドラフト4位指名で西武に入団した規格外のスラッガーだ。

「高校の時は身長は188センチあったんですが、体重が69キロしかなかった。これじゃ足りないなと思って、大学3年の時に90キロになるまで増やしました。でもプロに来たら、みんな大きくなくてもバンバン打球を飛ばしている。率も残せないと1軍に上がれないなと思って」。そのため目標にする選手として、ちょっと意外な名前が口をつく。

西武入りは運命？ 日本行きへ導いた挫折と少年時代の言葉

「日本の選手で言ったら、ソフトバンクの近藤（健介）さんです。バットの軌道がすごい。投手が投げたボールのラインにどう入っていくかというのが」

ただ身体が大きいだけでなく、バネの強さは元バスケットボール選手だった父譲り。母は陸上、妹はソフトボールに没頭してきたスポーツ一家だ。林冠臣が最初に頭角を現したのは陸上の走り幅跳びだった。小学校5年の県大会で4メートル60を跳び、全国大会へ。そこでは5メートルを超える記録を残したという。ただ、学校では遊びでティーボールをしていた。野球への興味がずっとどこかにあった。

「友達がやっているのを見て面白そうだなと。それで、強い中学を受験してみようとなったんですが、落ちちゃって……」。野球を始めたのは中学2年と遅かった。ただ学校に日南学園とのつながりがあり、すぐに日本への留学を考えた。両親も後押ししてくれた。幼き日の体験がきっかけだった。

「小学校の頃、家族旅行で日本の球場に連れて行ってもらって、その時に自分が『日本っていいな』って言ったようなんです。親はそのことをずっと覚えていたみたいで。当時の写真をドラフト指名の後に送ってもらったんですが……。写っていたのは（現在の）ベルーナドームでした」

ここに来るのは運命だったともいえるが、高校時代は台湾と日本の違いにも苦しんだ。留学を経験した中学の先輩たちから「とりあえずきついから、覚悟しておけ」とは言われていたが、体力的にも、精神的にも想像以上に追い込まれた。

高校時代の苦悩…「寮で毎日泣いてました」という理由

「最初の1か月は、寮で毎日泣いてました。練習もきついし、言葉が通じないのもしんどいし……。できなくてバカにされても、日本語ができないストレスがあって。日本の選手とお互いにイライラしてしまって。正直、高校3年間はずっと帰りたいって思ってましたね」

当時、苦手だったものが3つある。「あいさつと敬語、あとは納豆ですね。敬語は台湾にはないので……。納豆も最初は、何でこんなものを食べるんだろうと。今では大好きですけど」。日本語はすっかり流ちょうになった。ここで生きていくすべを身に着けた今となっては笑い話だ。

さらに、高校3年だった2020年は新型コロナ禍のど真ん中。集まっての練習は制限され、夏の甲子園も行われない世の中だった。「大学で野球するって決めて、そのために練習していた感じです。せっかく野球で日本に来て、3年で終わったらもったいないと思って」。上でやりたいという思いを貫き、少しずつ環境にもなじんでいった。

好きな選手には、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）を挙げる。中学2年で野球を始めて早々に、アメリカに行く機会があった。1か月ほど現地で練習し、シアトルの球場でヤンキース戦を見た。「その時のフリーバッティングがもう、衝撃すぎて」。レフトスタンドにいると、あっという間に頭上を越えていく。あんな選手になってみたいという憧れを、今も持ち続ける。

台湾はバスケットボールが盛んで、街中にもコートがある。父も選手だったとなれば、そちらの道に進んでもおかしくなかった。ただ父は「身長が伸びすぎたら彼女を探すのが大変だから、もうするな」と冗談めかし、自由に競技を選ばせてくれた。いくつもの可能性があった林冠臣。「野球を選んでよかったです。まだまだこれからですけど」というこの道で、ひたすら上を目指していく。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）