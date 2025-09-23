アーノルド・シュワルツェネッガー、元妻との離婚で財産を半分盗られたとジョーク
「ターミネーター」シリーズや『トゥルーライズ』、『ツインズ』などで知られるアーノルド・シュワルツェネッガー。自身の隠し子発覚がきっかけとなり離婚した元妻マリア・シュライバーに触れ、笑いを取った。
【写真】父の足跡を辿ってボディビルダー＆俳優に「ジョセフ・バエナ」
Peopleによると、現地時間9月18日、ジャーナリストのクリス・ウォレスのハリウッド殿堂入りを祝う式典が行われ、シュワルツェネッガーが応援に駆け付けたそう。彼はスピーチで「私はジャーナリストを大勢知っているので、彼が素晴らしいジャーナリストであることが分かります。ご想像の通り、私はこれまで、何千人というジャーナリストから、インタビューを受けて来ました」とコメント。
そして、元CBS記者のマリアに触れ、「それだけではありません。私はジャーナリストと結婚していました。クリスとマリアの唯一の違いは、クリスが私の財産を半分盗っていかなかったことです」と述べ、笑いを誘ったそうだ。
1986年にアメリカの名門ケネディ家出身のマリアと結婚し、4人の子どもをもうけたシュワルツェネッガーだが、2011年に離婚を発表すると同時に元家政婦の愛人ミルドレッド・パトリシア・バエナとの間に隠し子ジョセフ・バエナがいることが明らかになった。マリアとは2021年に離婚が成立したが、今も親しく、今月初めに行われた息子パトリック・シュワルツェネッガーとアビー・チャンピオンの挙式にも一緒に参加していた。
なおシュワルツェネッガーは、2023年に公開されたNetflixのドキュメンタリーシリーズ『アーノルド』で、隠し子騒動に触れ、「俺がバカなことをしたせいで、家族を酷く苦しめてしまったと思う」と自身の過ちを公開。「皆が辛かった。マリアは苦しまなければいけなかったし、子どもたちもそうだ。ジョセフも、彼の母親も苦しんだ。残りの人生、ずっとこのことを抱えて生きていかねばならないと思っている。人はみな俺の成功を記憶しているが、失敗も忘れない。これは大きな失敗だ」「仕事でいくつも失敗をしてきた。でもこれはレベルが違う」と語っていた。
【写真】父の足跡を辿ってボディビルダー＆俳優に「ジョセフ・バエナ」
Peopleによると、現地時間9月18日、ジャーナリストのクリス・ウォレスのハリウッド殿堂入りを祝う式典が行われ、シュワルツェネッガーが応援に駆け付けたそう。彼はスピーチで「私はジャーナリストを大勢知っているので、彼が素晴らしいジャーナリストであることが分かります。ご想像の通り、私はこれまで、何千人というジャーナリストから、インタビューを受けて来ました」とコメント。
1986年にアメリカの名門ケネディ家出身のマリアと結婚し、4人の子どもをもうけたシュワルツェネッガーだが、2011年に離婚を発表すると同時に元家政婦の愛人ミルドレッド・パトリシア・バエナとの間に隠し子ジョセフ・バエナがいることが明らかになった。マリアとは2021年に離婚が成立したが、今も親しく、今月初めに行われた息子パトリック・シュワルツェネッガーとアビー・チャンピオンの挙式にも一緒に参加していた。
なおシュワルツェネッガーは、2023年に公開されたNetflixのドキュメンタリーシリーズ『アーノルド』で、隠し子騒動に触れ、「俺がバカなことをしたせいで、家族を酷く苦しめてしまったと思う」と自身の過ちを公開。「皆が辛かった。マリアは苦しまなければいけなかったし、子どもたちもそうだ。ジョセフも、彼の母親も苦しんだ。残りの人生、ずっとこのことを抱えて生きていかねばならないと思っている。人はみな俺の成功を記憶しているが、失敗も忘れない。これは大きな失敗だ」「仕事でいくつも失敗をしてきた。でもこれはレベルが違う」と語っていた。