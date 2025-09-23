ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤é4·»Äï¡¢Á´°÷½¸¹ç¤ÇÀÐ¸¶²È¤Î¿¿¼Â¸ì¤ë¡¡¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ùº£ÌëÊüÁ÷
¡¡¾®Àô¹§ÂÀÏº¤È¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡£9·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡¡ÀÐ¸¶4·»ÄïÂç½¸¹ç º£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÀÐ¸¶²È¤Î¿¿¼Â¡¡3»þ´ÖSP¡Ù¤ÈÂê¤·¡¢ÀÐ¸¶4·»Äï¤¬½¸·ë¤·¤Æ¡¢Éã¡¦ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ä½ÇÉã¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢²ÈÂ²¤Î¿¿¼Â¤ò¸ì¤ë¡£4¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐ¸¶4·»Äï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç½é½¸·ë¡ª¡¡ÃçÎÉ¤·¥í¥±¤ÎÍÍ»Ò¤â
¡¡MC¤òÌ³¤á¤ë¾®Àô¹§ÂÀÏº¡õ¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤¬¡¢Æ£¿¹¿µ¸ã¤Î¿Ê¹Ô¤Î¤â¤È¡¢¡È²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¡á¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¤ÎÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¤Î¤¾¤¸«¤¹¤ë¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ ²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡Ù¡£
¡¡Àè½µ9·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¿·ÈÖÁÈ¡ØÆüËÜÃµµá¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¡²ÐÍË¤ÎÎÉ½ã¹§ÂÀÏº¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ²ÐÍË20»þ¡Ë¤È¤Î¹çÂÎSP¤ÇÊüÁ÷¤·¤¿Âè1Ìë¤ËÂ³¤¡¢¡È4½µÏ¢Â³3»þ´Ö ²ÐÍË¤Ï¥×¥é¥Á¥Ê¤ÊÌëSP¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢10·î7Æü¤Þ¤Ç¤Î4½µ´Ö¡¢Ëè½µ²ÐÍË¤Ë¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Âè2Ìë¤È¤Ê¤ëº£Ìë9·î23Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ4¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡ÈÀÐ¸¶4·»Äï¡É¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÄ¹ÃË¡¦¿¹¸¡¢ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼¡ÃË¡¦ÎÉ½ã¡¢¸½¿¦½°µÄ±¡µÄ°÷¤Î»°ÃË¡¦¹¨¹â¡¢¤½¤·¤Æ·Ý½Ñ²È¤Î»ÍÃË¡¦±ä·¼¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë4¿Í¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤Î²ÈÂ²¤ÎÎò»Ë¡¢Éã¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¡¢½ÇÉã¡¦Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤ÆÊì¡¦Åµ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÀÐ¸¶4·»Äï¤òÁ°¤Ë¡¢¹âÅè¤¬¡Ö·»¤¬±ä·¼¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸ÍÄÃÕ±à¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÄ¤¤º¢¤ËÀÐ¸¶²È¤òË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò¹ðÇò¡£¹âÅè¤¬Åµ»Ò¤µ¤ó¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤½Ð¤â¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ä4·»Äï¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÐ¸¶²È¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢2¤Ä¤ÎÈëÂ¢±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£1¤Ä¤Ï¡¢4·»Äï¤¬ÍÄ¾¯´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¡¢¿ÀÆàÀî¸©¿à»Ò»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÈµìÀÐ¸¶Å¡¡É¡£µìÀÐ¸¶Å¡¤Ï¡¢¿à»ÒÏÑ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ëÀä·Ê¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Å¡Âð¤Ç¡¢¹Âç¤Ê¼ÇÀ¸¤ÎÄí¤Ë¤½¤Ó¤¨¤ë¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¼«¤éÀß·×¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎµÍ¤Þ¤Ã¤¿½»¤Þ¤¤¡£¸¼´Ø¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÀÐ¸¶Å¡¤Î¾ÝÄ§¤È¤â¤¤¤¨¤ë¿á¤È´¤±¤ÎÂç³¬ÃÊ¤ÈÂçÍýÀÐ¤ÎÏ²¼¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤ò°¦¤·¤¿¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤é¤·¤¯¡¢ÊÉ¤Ë¤Ï¥è¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤¬¡£¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃø½ñ¤ò¼¹É®¤·¤¿¿²¼¼·ó½ñºØ¡¢¤Þ¤¿¡¢²è²È¤È¤·¤Æ¤ÎºÍÇ½¤âÈ¯´ø¤·À©ºî³èÆ°¤ËË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥È¥ê¥¨¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ä¯¤á¤Ë¡¢¹âÅè¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë½»¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¡×¤È»×¤ï¤º¤¿¤áÂ©¤òÏ³¤é¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊµìÀÐ¸¶Å¡¤Ç¡¢11Ç¯Á°¤Ë¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÎÉ½ã¤¬ÂÐÃÌ¤·¤¿µ®½Å¤Ê±ÇÁü¤â¸ø³«¡£À¯¼£²È¤Ç¤¢¤ë¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëÎÉ½ã¤È¤¤¤¦°Û¤Ê¤ëÎ©¾ì¤Ç¡¢¶µ°é¤ä²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦Ãæ¡¢ÎÉ½ã¤¬¡Ö¿ÆÉã¤ËË«¤á¤é¤ì¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÄ¾¯´ü¤ËÉã¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Ê£»¨¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢4·»Äï¤¬¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤ì¤ëÊÝ¾ã¤ò¿§¤ó¤Ê·Á¤ÇÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬¿Æ¤ÎÀÕÇ¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼õ¤±¤¿4·»Äï¤ÎÈ¿±þ¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢4·»Äï¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÐ¸¶²È¤Î¿¿¼Â¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Äí¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¤¹¤ëÂ©»Ò¤¿¤Á¤òÀ©»ß¤·¡¢ÆÍÁ³¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤ò»Ï¤á¤¿¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤ÇÍ§¿Í¤È¸ì¤é¤¦Â©»Ò¤¿¤Á¤Ë¡ÖÁë¤ò¿¡¤±¡×¤ÈÌ¿¤¸¡¢Í§¿Í¤Þ¤ÇÁÝ½ü¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤¿¤ê¤È¡¢Á´¤Æ¤¬¡È¼«Ê¬Ãæ¿´¡É¡£Ç¯Ëö¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç½éÆü¤Ë¡ÖË°¤¤¿¡×¤È°ì¿Í¤Çµ¢Âð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¹ÔÆ°¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿¹¸¤Ï¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹ÔÆ°¤ò²ó¸Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¤Î¸¶ÅÀ¤¬¡È¡ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Ø¤Î¡ËÅÜ¤ê¡É¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤«¤µ¤º¹âÅè¤¬¡Ö»ä¤Î¹ÔÆ°¤Î¸¶ÅÀ¤â¡ÈÅÜ¤ê¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¡¢²áµî¤Ë¡¢¹âÅè¤¬¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¤Î°ïÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¾®Àô¤¬¡¢Éã¤Ç¤¢¤ë½ã°ìÏº¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÅìµþÅÔÃÎ»ö½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡ÊÀÐ¸¶²È¤È¤Ï¡Ë±óÀÌ¤Ê¤Î¤Çº£¤Þ¤Ç¸òÎ®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤È¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÍýÇ°¤ä»×ÁÛ¤Ï°ã¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÉã¤¬ÁíÍý¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¡Ë¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ë¡¢ÅÔÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢Éã¤Ï¤È¤Æ¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È²û¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ë¡£
¡¡4·»Äï¤Î½ÇÉã¤Ç¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ëÍµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢4¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£ÎÉ½ã¤Ï¡¢Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬ÂçÆ°Ì®áî¤ÇÅÝ¤ì¡¢¤½¤Î¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤æ¤«¤ê¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÍ¶¤ï¤ì±Ç²è¡Ø¶§ÃÆ¡Ù¡Ê1982¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤·¤Æ¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¸÷¤È±Æ¤òÉÁ¤¤¤¿²ó¸ÜÏ¿¤Ç¤¢¤ë¾®Àâ¡ØÄï¡Ù¤¬¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬ÀÐ¸¶²È¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£4·»Äï¤ÇÍ£°ì¸µµ¤¤À¤Ã¤¿º¢¤Î½ÇÉã¤òÃÎ¤ë¿¹¸¤È¡¢ÉÂ¸å¤Î½ÇÉã¤ò¡Ö¼ÒÄ¹¡×¤È¤·¤Æ»Ù¤¨¤¿ÎÉ½ã¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ç¥¹¥¿¡¼¡¦Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÎÁÇ´é¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢4·»Äï¤¬»×¤¤½Ð¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¿à»Ò¤ò½ä¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÏ·ÊÞÍÎ²Û»ÒÅ¹¤Ç»×¤¤½Ð¤Î¥±¡¼¥¤ËÀå¸Ý¤òÂÇ¤Á¡¢ÁÏ¶ÈÅö»þ¤«¤éÀÐ¸¶²È¸æÍÑÃ£¤Î¼«Å¾¼ÖÅ¹¤òË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢²û¤«¤·¤¤¾¦Å¹³¹¤ò»¶ºö¡£Å¹Àè¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ëµ¤¤µ¤¯¤Ê²ñÏÃ¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿·»Äï¤ÎÁÇ´é¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£4¿Í¤Ç¤Î¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î°ä¸À¤Ë½¾¤¤»¶¹ü¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤Î³¤¤ò¿Ê¤ß¡¢4·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¡ÖÍµ¼¡ÏºÅôÂæ¡×¤òÄ¯¤á¤ë¡£ÍºÂç¤Ê·Ê¿§¤òÁ°¤Ë¹¨¹â¤¬ÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Î¡¢¤È¤¢¤ë¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ç¡Ä¡©
¡¡ºÊ¤È¤·¤ÆÉ×¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤òÄ¹Ç¯»Ù¤¨Â³¤±¤¿Êì¡¦Åµ»Ò¤µ¤ó¡£4·»Äï¤«¤é¸«¤¿Êì¤ÎÁÇ´é¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö´ØÅìÏ»±º»°ÂçÈþ¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤ÎÅµ»Ò¤µ¤ó¤Î¼ã¤Æü¤ÎÈþËÆ¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶ÃØ³¡Ê¤¤ç¤¦¤¬¤¯¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢²ÈÄí¤Ç¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²ÈÂ²¤Ø¤Î¸¥¿È¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼Ìë¤Þ¤Ç¼¹É®¤òÂ³¤±¤ëÉ×¤ÎÌ²¤ê¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãë²á¤®¤Þ¤Ç²»°ì¤ÄÎ©¤Æ¤º¡¢É×¤ÎÂÎÄ´¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤´ÈÓ¡¢¥Ñ¥ó¡¢¤½¤Ð¤Î3¼ïÎà¤ÎÄ«¿©¤òÍÑ°Õ¤¹¤ëËèÆü¡£¤Þ¤¿¡¢¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤¬À¯³¦¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¡¢Åµ»Ò¤µ¤ó¤â¤½¤Î³èÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÎÉ½ã¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¹¨¹â¤â¡Ö±¿Æ°²ñ¤¯¤é¤¤¤·¤«¡¢Êì¤Î¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÅµ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¶»¤ËÈë¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¼ñÌ£¤ÎÇÐ¶ç¤Ç¡¢20Ç¯´Ö¤Ç1500¶ç¤â¤Î¶ç¤ò±Ó¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Ëµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤ò±Ó¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤òÁÛ¤Ã¤¿¶ç¤â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ»ÜÀß¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿Åµ»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢ÎÉ½ã¤Ë¤À¤±Ï³¤é¤·¤¿¡Ö¡Ê¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ë·ëº§¤·¤Æ¤«¤éµ¡·ù¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤¡×¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×¤Ø¡¢ºÊ¤È¤·¤Æ¶»¤Î±ü¤ËÈë¤áÂ³¤±¤¿ÁÛ¤¤¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢É×¡¦¿µÂÀÏº¤µ¤ó¤Î»à¤«¤é¤ï¤º¤«35Æü¸å¡¢ÎÉ½ã¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿Âç¹¥Êª¤Î¥×¥ê¥ó¤òÁ´¤Æ¿©¤Ù¤¿ÍâÆü¡¢¸å¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿Åµ»Ò¤µ¤ó¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤¿¡¢¡ÖÉ×¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¡×¤È¤â¸À¤¨¤ëÊì¤ÎºÇ´ü¤Ë¡¢4·»Äï¤¬´¶¤¸¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ø¥×¥é¥Á¥Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¡²ÚÎï¤Ê¤ë°ì²È¤ò¤Î¤¾¤¸«¡¡ÀÐ¸¶4·»ÄïÂç½¸¹ç º£ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ëÀÐ¸¶²È¤Î¿¿¼Â¡¡3»þ´ÖSP¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ9·î23Æü19»þÊüÁ÷¡£
