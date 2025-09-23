今夜の『タイムレスマン』、女性芸人の口撃にタジタジ!?「立道」で対決 ゴールデンSP先出も！
今夜9月23日24時15分放送のバラエティー番組『タイムレスマン』（フジテレビほか）は、timeleszが、漫才コンビ・紅しょうがの熊元プロレスと稲田美紀、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子と金子きょんちぃをゲストに迎え、おなじみの番組オリジナル競技「立道（たてどう）」で真剣勝負を繰り広げる。
【写真】timeleszが女性芸人たちと「立道」真剣勝負！
本番組は、timelesz待望の地上波初バラエティー。「とにかく何事にも全力で、汗をかく！」を合言葉に、佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝のメンバー8人が全員一丸となり、それぞれの個性を発揮しながら、さまざまなロケ企画を展開。涙あり、笑いあり、そして“汗”ありの痛快バラエティーだ。
本日9月23日の放送では、漫才コンビ・紅しょうがの熊元プロレスと稲田美紀、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんの信子と金子きょんちぃをゲストに迎え、おなじみの番組オリジナル競技「立道（たてどう）」で対決する。
“ペットボトルを投げて・回して・立てる”…今や『タイムレスマン』の名物企画のひとつとして熱い注目を集める「立道」。これまでHey! Say! JUMP、デンソーアイリス女子バスケチームと対戦し、数々の名勝負を展開してきたtimeleszメンバーだが、今回の対戦相手は「人気女性芸人チーム」。「新メンバーの5人は最近ちやほやされすぎ。今日は、その伸びた鼻をへし折りに来ました！」（信子）などと、開幕早々に気炎を吐く女性芸人たちに、timeleszはすっかり圧倒されてしまう。
今回の「立道」では、女性芸人がそれぞれ、timeleszメンバーの中から戦いたい相手を1人ずつ指名していくことに。いったいどんな対戦カードが組まれるのか要注目だ。また今回のMCは、久々にメンバー8人の中からくじ引きで決定。MCに選ばれたメンバーは、女性芸人たちのガヤにめげずに番組を進行することができるのか？
そして最後は、これまでの「立道」と同じく、勝ったチームが、負けたチームに対して好きなことを要求できるというルールが施行される。果たして対決を制するのはどっちなのか？勝者が敗者に要求する驚きの内容とは…！
さらに今回の放送では、9月27日21時より放送される番組初の全国放送ゴールデンSP・土曜プレミアム『タイムレスマン』より、本編映像の一部をひと足先に披露する。
『タイムレスマン』は、フジテレビほかにて毎週火曜24時15分放送。
