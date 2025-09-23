乃木坂46・一ノ瀬美空、美脚ミニスカコーデに絶賛の声 「可愛いの天才」「最強に可愛い」
乃木坂46の一ノ瀬美空が21日、インスタグラムを更新し、美脚が際立つミニスカート姿の秋コーデを披露。「可愛いの天才」「最強に可愛い」といった絶賛の声が寄せられている。
【写真】乃木坂46・一ノ瀬美空の美脚ミニスカコーデ
一ノ瀬はこの日、千葉県・幕張メッセで行われた39thシングル「Same numbers」のリアルミート＆グリートとリアルサイン会に参加。「幕張でのリアルミーグリと初めてのリアルサイン会、ありがとうございました 秋ちょっぴり先取りした」とコメントを添え、イベント後のオフショットを公開した。
投稿には、ブラウンのトップスに白のミニスカートを合わせたスタイリングで、すらりと伸びた美脚が印象的だ。
ファンからは「世界の全てのかわいいが詰まってる」「コーデから何から全部可愛い」「可愛いの天才です」など、称賛の声が相次いでいる。
引用：「一ノ瀬美空」インスタグラム（＠miku.ichinose_official）
