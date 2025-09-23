岡田将生、“豪華すぎるのし”が話題 『大豆田とわ子』ファン歓喜
俳優の岡田将生が22日、自身のインスタグラムを更新し、かつて出演したドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』（カンテレ・フジテレビ系）の共演者の名前が記された“豪華すぎるのし”を公開した。
【写真】これは豪華！ 岡田将生がもらったのし
岡田は昨年11月、女優の高畑充希との結婚を発表。高畑は現在第1子を妊娠中だ。
岡田はこの日、「松たか子」、「松田龍平」、「角田晃広」と手書きで記された連名ののしの写真を公開。結婚祝いとみられ、ハッシュタグで「うれしいなぁ」「大豆田とわ子と三人の元夫」と感謝をつづった。岡田とこの3人と言えば、2021年放送で坂元裕二脚本のドラマ『大豆田とわ子と三人の元夫』で共演した仲。ヒロインの大豆田とわ子を松が演じ、3人の元夫を岡田、松田、角田が演じた。
フォロワーからは「ステキな関係」「良かったね」「これは胸熱」「なかよしでうれしい」「最高すぎる」「えもいよ〜」「最高すぎるーーーー」「大豆田！このドラマ好きでした〜」などの声が寄せられた。
引用：「岡田将生」インスタグラム（＠masaki_okada）
