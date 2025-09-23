◆東京六大学野球秋季リーグ戦第２週第３日▽立大２―０法大（２２日・神宮）

立大が法大に完封勝ち。２勝１敗で今季初の勝ち点を挙げた。０―０の８回に２番の小林隼翔遊撃手（２年）が今季２号、通算６号の決勝２ラン。先発した竹中勇登投手（４年）が８回９安打無失点で今季初勝利をマークした。

打った瞬間、本塁打を確信した。０―０の８回２死二塁。小林隼翔は１ボールからの２球目、直球を強振。打球は左翼席に着弾した。先制２ランだ。一塁を回ると、ガッツポーズが飛び出た。ベンチでは今季の立大名物「きつねポーズ」でナインが出迎えてくれた。「みんな喜んでくれていたので、うれしかった。２番は後ろにつなぐ打順。欲は出さずにやっています」

２３年のＵ―１８Ｗ杯は日本代表の主将として、世界一に貢献。チームメートだったロッテの寺地隆成はこの日の日本ハム戦（エスコン）で「４番・ＤＨ」に座った。「すごく刺激になっています」と力にしている。

母校の広陵はこの夏、部内暴力を巡る問題によって甲子園を大会途中で辞退するなど不祥事に揺れた。「『やっぱり広陵の選手は（すごい）』と言われるように、成績を残せるように頑張ろうと思います」と表情を引き締めた。法大３連戦は１２打数６安打の打率５割、２本塁打５打点。立大にとって１７年春以来の頂点へ、打ちまくる。

（加藤 弘士）