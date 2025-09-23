――テレビ局の社内弁護士から記者職に、というのは珍しいですね。

高校1年生の時に阪神・淡路大震災や地下鉄サリン事件があって、ジャーナリストや社会学者に関心を持ちました。また、当時は薬害エイズ事件やロス疑惑の裁判などもあって、困っている人々を助け、権力と闘う弁護士の姿を見て、漠然と憧れを抱いていました。大学4年生になって、周りが就職活動を始める中で、軽い気持ちで司法試験の勉強を始めたんです。

――道のりは順調でしたか。

いえ、それが全く（笑）。予備校の広告などを見て、2年くらいで受かるだろうと考えていたのですが、現実は全然違いました。大学を5年で卒業し、その後2年間はいわゆる「司法浪人」です。すると2004年にロースクール（法科大学院）制度ができたので、北海道大学の法科大学院に進学しました。



法科大学院を卒業して受けたのは新司法試験の初回で、合格率が48％もあり、大学院の仲間も7割以上が受かったのですが、私は不合格。さすがに向いていないかなと思いつつ、札幌の法律事務所で働きながら、翌年の試験を大阪で受けました。ですが、まったく手応えがなかった。もう諦めようと、大阪の証券会社の法務部に就職して2カ月ほど経った頃、司法試験の発表があり、合格がわかったんです。悩みましたが司法修習に行くことにして会社を辞めました。そして法律事務所への就職活動をしていた時、たまたま関西テレビの社内弁護士の募集を見つけました。当時、カンテレは「あるある大事典」の捏造問題（＊）で大変な時期で、再発防止策の一環として社内弁護士を募集していたんです。

＊2007年1月7日に放送された『発掘! あるある大事典II』（関西テレビ制作）で、「納豆のダイエット効果」についての実験データやコメントの捏造などが判明し、関西テレビは謝罪、番組は打ち切りとなった。

異色のキャリアを歩んだ理由

――社内弁護士としては、どんな仕事を？

いわゆる企業の法務部門の仕事です。単に法的なリスクを指摘するだけでなく、どうすれば現場が表現したいことを実現できるかを一緒に考えるスタンスを心がけていました。次第に多くの相談が寄せられるようになり、ドラマの法律監修で脚本の打ち合わせから参加するなど、やりがいを感じていました。

――なぜ報道記者に転身を？

法務の仕事を4年ほど続けていると、自身の成長が頭打ちになっているとも感じていました。また、入社2年目に大阪地検特捜部の証拠改竄事件（村木厚子さんの冤罪事件）が起きたのですが、もっと刑事司法の構造的な問題に踏み込む報道をすべきではないかと感じていて、いつしか「自分も一度記者としてやってみたい」と思うようになり、4、5年目あたりから人事異動の希望を出し続けていたんです。

転機となった「希望の党」ドキュメンタリー

――実際の報道の現場はいかがでしたか。

それまでは文章で物事を考えてきましたが、テレビは映像でどう伝えるかがすべてです。その発想に切り替えるのが本当に難しかったですね。大きなターニングポイントは、記者になって2年目の2017年、「希望の党」をめぐる選挙のドキュメンタリー番組を制作したことです。企画から放送まで半月余りという無茶なスケジュールでしたが、取材したものをどうストーリーとして構成していくか、その手法を掴むことができました。

――SBSの問題に関心を持ったきっかけは？

記者として、いつか刑事司法の問題に取り組みたいと思っていました。そんな時、刑事弁護の世界で知られた秋田真志弁護士がSBSの問題を語ると聞き、会合に出席してこの問題を知りました。すぐにこれは自分が取り組むべきテーマだと確信したんです。当時は自分も乳児の育児中で他人事とは思えませんでしたしね。

――長期取材が結実したこの映画では、メディアのあり方そのものが問われています。

取材を始めた当初は、SBSを医学的に検証することが主題でした。しかし、取材の一番の壁は、当事者でした。相手は私たちが既に容疑者として実名で逮捕報道をした方々でした。私のSBS取材は、彼らとの対話を通じて、メディアのあり方と向き合わざるをえなくなっていきました。8年の取材を振り返った時、これが映画の主題の一つになるのは私にとって自然なことでした。

うえだ・だいすけ 1978年、兵庫県生まれ。2009年関西テレビ入社、16年から報道局記者。

INTRODUCTION & STORY

関西テレビの社内弁護士から報道記者に転身した上田大輔氏が、記者としての1年目から取材を始めたのが「揺さぶられっ子症候群（Shaken Baby Syndrome＝SBS）」問題だった。2010年代、赤ちゃんを揺さぶって虐待したと疑われ、親などが逮捕・起訴される事件が相次いでいたが、その多くは冤罪ではないかという疑いが持ち上がっていた。刑事弁護人と法学研究者たちによる「SBS検証プロジェクト」が立ち上がり、チームは無実を訴える被告と家族たちに寄り添い、事故や病気の可能性を徹底的に調べていく。虐待をなくす正義と冤罪をなくす正義が激しく衝突し合っていた。やがて、無罪判決が続出する前代未聞の事態が巻き起こっていく。

SBS事件の加害者とされた人や家族との対話を重ねた上田氏は、報じる側の暴力性を自覚しジレンマに苛まれながら、かれらの埋もれていた声を届け、司法とメディアのあり方を問う報道に挑む。そして、記者として何を信じるべきか、上田氏を最も揺さぶることになる人物と対峙することになる――。弁護士として、記者として追いかけた贖罪と覚悟のドキュメンタリー。

STAFF & CAST​

監督：上田大輔／プロデューサー：宮田輝美／撮影：平田周次／編集：室山健司／音声：朴木佑果、赤木早織／音響効果：萩原隆之／整音：中嶋泰成／2025年／日本／129分／製作：関西テレビ放送／配給：東風／©2025カンテレ

