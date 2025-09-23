2022年、Twitter（現X）で世界トレンド1位を獲得するなど、社会現象を巻き起こした伝説のテレビドラマシリーズ「オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ」が、満を持して映画化。脚本・監督・編集・出演を務めたオダギリ監督と、ドラマ版から引き続きの出演となる麻生久美子が、本作への思いを語った。（全2回の1回目／続きを読む）

そもそも、麻生さんを中心に作ってるからね

麻生久美子（以下、麻生） 今日は、映画監督・オダギリジョーとの対談なんですね！ 今まで「映画監督」としては意識していなかったです、そういえば（笑）。

オダギリジョー（以下、オダギリ） だよね（笑）。僕もそもそも「映画監督」という肩書きは重すぎてあまり自分から言わないようにしてる（苦笑）。でも、「監督」の立場で言わせていただくと、麻生さんは本当に素晴らしい俳優だと思ってるけどね。

麻生 わ〜、何ですか、急に（笑）。

オダギリ いや、もともと麻生さんの俳優としての能力の高さは分かってはいたけれど、「オリバー」はすごいじゃない？ 麻生さんへの無茶ぶりが（笑）。でもどんな難題を渡してもそれを超えた芝居を返してくれるもんね。本当に麻生さんのおかげだと思ってるし、そもそも、「オリバー」は麻生さんを中心に作ってるからね。

麻生 そうなんですか？

オダギリ そう。実は麻生さんに演じてもらった漆原冴子を中心に鑑識課チームの会話を作ってるんだよね。「オリバー」のくだらない笑いは麻生さんへの当て書きから生まれてるから。それに、麻生さんはいい意味でみんなにプレッシャーを与えてくれる存在だと思っていて。監督からの細かい演出を見事に返して行く麻生さんのハイレベルな芝居を目の当たりにすることで、「この現場はこのレベルの芝居を求められているんだ」と感じるだろうし、そうした緊張感をもって、芝居に集中してもらってると思うんだよね。

なんでそもそも「犬」だったんですか？

麻生 私も毎回ものすごく緊張して現場に入っていましたよ（笑）。オダギリさんとは友人としても仲がいい分、裏切りたくないというか、期待以上に応えたいという気負いも大きかったし、毎回すごいプレッシャーでした。でも、なんでそもそも「犬」だったんですか？ 映画監督デビュー作と全然違うもんね。

オダギリ 『ある船頭の話』（19年）は、自分にとって長編初監督作品だったから、失敗が許されないじゃない？ 何が成功で何が失敗かは、それぞれの価値観なんだけど。自分的に世界に胸を張れる作品にしたかったんだよね。ありがたいことに、第76回ベネチア国際映画祭で「ベニス・デイズ」部門に選出していただいて、自分の映画作りが認めてもらえた気になったわけ。

じゃあ次の作品は何を作るべきなのか、と考えた時に、なぜか全部壊したくなったんだよね。せっかくベネチアから頂いた栄光のようなものも全部、自分で台無しにしてしまおう、みたいな気持ちが大きくなって……。それで、とことん真逆のコメディーを、しかもテレビドラマで作ろうと思ったのが「オリバー」だったんだよね。

麻生 ほんと、らしいと言うか……。そういうの、好きだよね〜（笑）。それにしても、「着ぐるみ」という発想はどこから生まれたの？

オダギリ いや何かさ、もうやれる役がないじゃない？ やりたいと思う役がさあ……。

麻生 ええっ。やりたい役がもう着ぐるみの犬しかないってこと？（笑）

オダギリ「いまやりたい役ってある？」 麻生「……ない」

オダギリ いや、着ぐるみをやりたいんじゃないんだけど、そもそも「やりたいと思う役」なんてないよね、俳優には。麻生さんはいまやりたい役ってある？

麻生 ……ない。私もよく聞かれるけど、やりたい役って、正直ないから、まだやったことのない「医者」とか答えたりするけど、本当は、特にやりたい役はありません（笑）。

オダギリ だよね（笑）。それで「やったことのない役」を考えると、もう着ぐるみくらいしかないんだよ（笑）。でも着ぐるみなんだけど、どんなにふざけた設定にしても、「実力のある俳優を集めて、こだわり抜いた世界観を作れたらちゃんとかっこいいものができる」という確信があったので、そこは自信を持って突き進んだよね。

麻生 私は最初に「着ぐるみの犬」って聞いた時は、もうちょっとコミカルな感じになるのかと想像してたんだけど、実際に見たら毛並みがリアルでメイクもかっこよくて、「なんだ、やっぱりかっこいいんだ」と安心したんです（笑）。

刺さる人にはとことん刺さるこだわり

オダギリ オリバーの声は周りには聞こえないという設定だけど、横で芝居している人の声が聞こえていないという環境は、結構やりにくかったんじゃない？ リアクションできない訳だからね。

麻生 確かに、どこを見たらいいか視線も定まらなかったし、どうしようかなと思ったけど、それを考えながら演じるのも面白かったよ。

「オリバー」は不条理劇というか、わからないところも多々あるけど、「わからないのが面白い」と思っていた部分もあります。わからないものはわからないままでいいと思っているから、オダギリさんに対して特に質問もしなかったよね。

オダギリ 結局、映画のよさってそういうところじゃない？ 受け取り方とか感じ方は観る人によって違うと思うし、答えは自分で見つければ良いんだよね。正解や答えを安易に渡してくる映画って、僕はつまらなく感じちゃうから、そういう映画にはしたくなかった。ある人には伝わらないないかもしれないけれど、別の人には人生が変わるくらいの衝撃を感じるかもしれない。そういう、刺さる人にはとことん刺さるこだわりが、自分の映画には必要な要素だと思って作っています。

麻生 劇場で観るのが今から楽しみです。

オダギリ 画作りも編集も、スクリーンで観ることを考えて作っているし、音響は特に、劇場の5.1サラウンドで聴いてもらうためにそれぞれの音の場所や質や大きさを設定しているので、絶対に劇場で観てもらいたいです。家のTVやPCだとあの音は再現できないし、映画の世界にどっぷりハマる感覚は味わえないと思います。ぜひ映画館で体感していただけたらと思っています。

