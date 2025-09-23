〈「やったことのない役を考えると、もう着ぐるみくらいしかないんだよ」オダギリジョー（監督・出演）×麻生久美子（出演）『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』対談〉から続く

映画『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』で脚本・監督・編集・出演を務めたオダギリジョーと、ドラマ版から引き続きの出演となる麻生久美子の対談後編。ドラマ「時効警察」の名コンビで、長年の友人でもあるふたりが、映画の制作秘話を語り合った。（全2回の2回目／最初から読む）

【写真】この記事の写真を見る（9枚）



オダギリジョーさん、麻生久美子さん 撮影：山元茂樹

僕にとって麻生さんはなくてはならない協力者

──テレビドラマシリーズ「オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ」を、なぜこのタイミングで映画）化することになったのですか。

オダギリジョー（以下、オダギリ） ドラマのシーズン2の後、もう1本書いて欲しいと言われ、新しく脚本を書いたんです。ただ、それは「どう頑張ってもテレビドラマの制作費では収まらない」と言われてしまって。だったら製作委員会を立ち上げて映画にしましょうか、という案が出てきたんです。

麻生久美子（以下、麻生） そうだっけ？ なんか、いろんな短編を書いてた時期もあったよね？

オダギリ あった、あった（笑）

麻生 漆原の話で、「ミュージカルになるかも」みたいなのもあって、私が歌詞を書いたこともあったよね。あの、私が書いた歌詞って、どこにいったの？

オダギリ 確かに（笑）。そんな話もあったよね。書いてもらった歌詞はちゃんと持ってますよ。

麻生 持ってる？

オダギリ もちろん。麻生さんには、ドラマシリーズのときから毎回いろいろと手伝ってもらって、本当にありがたいなと思っています（笑）。今回もいろいろネーミングを考えてもらったもんね。

麻生 ホテルの名前やバスの行き先も考えました。

オダギリ 本当に、僕にとって麻生さんは、なくてはならない協力者ですよ。

麻生 はいはい（笑）。

ボイスパーカッションをしながら前髪を切る

──本作ではインド映画のようなダンスシーンも登場します。

麻生 ダンスは撮影に入る前にオダギリさんから「今回は踊ってもらうからね」と言われて、「え〜、苦手なのに」と思いながらやりました。そもそも、なんでダンスシーンを入れようと思ったの？ 『RRR』が好きだったとか？

オダギリ その映画は観てないけど、もちろん参考にはしたよ。

麻生 え〜、観てないの？ 私は観たよ！ あ、もしかして、流行したから観てないの？

オダギリ みんなが観ているものって、なんか観る気にならないんだよね（苦笑）。

麻生 だと思った（笑）。

オダギリ でもミュージカルとか、ダンスとかって、自分の生活には馴染みがなさ過ぎて、すごくユニークでコミカルに見えるんだよね。自分は普段、急に歌い始めたりしないけど、漆原は歌ったり踊ったりしても違和感がないのが不思議だなと思って、書きたくなったんだよね。しかも漆原が前髪を切るシーンは、麻生さんもかなりアイデア出してくれたよね。脚本には「ボイスパーカッションをしながら前髪を切る漆原」としか書いていなかったのに、麻生さんが家で色々調べてくれたり練習してきてくれて。編集の時に全てのテイクを見返して改めて笑ったり、楽しいシーンでした。

麻生 恥ずかしいからやめて……（笑）。でも、ボイパはドラマシリーズのときから少しずつバージョンアップしているんじゃないかな。今回はYouTubeでDJを研究したから、スクラッチみたいな音が出せたかも（笑）

オダギリさんとご一緒してるのに“共演”した感じがしない

オダギリ スクラッチやってたね（笑）。すごいよね。そうやって必ず面白くしてくれるもんね。さっき話してた漆原のミュージカルも絶対に面白くなるから、本当は撮りたかったんだけど。今回はそんな余裕はなかったね（苦笑）。

麻生 残念（笑）！

オダギリ 撮影の段階ですでに大赤字だったからね……（笑）。

麻生 もう次はやらないんですか？

オダギリ もうムリだと思う（苦笑）。今回のようなキャストのスケジュールをまとめるのが本当に大変なんだよね。今回もスケジュールが合わなくて撮影が大幅に延びたりしたからね。制作費のことを考えると、もっと少人数でミニマムに作るしかムリなんじゃないかと思います。

麻生 少人数でできるんだったら、すごく楽しいかもしれない。今、勝手に想像してわくわくしちゃいました。オリバーの声が聞こえるのは、池松君演じる青葉一平だけだから、私は、ドラマシリーズのときから、オダギリさんとご一緒しているのに“共演”した感じがしないんですよね。それは少し寂しいと言うか、なんか物足りないと思っていました（笑）。

オダギリ オリバーの出番の半分はオダギリだけど、半分は本物の犬だからね。

麻生 でも「ここは漆原がなんとなくオリバーの言っていることがわかる」という設定になると、またちょっと違う楽しみが生まれるのではないかと思うわけです。

オダギリ 確かにそういう設定はあってもいいかもね。漆原は自称「仕事のできる女」だから、オリバーの言葉を感じることができる人であってもおかしくないもんね。

麻生 野生の勘で、オリバーの言葉も、きっとわかると思う。ぜひ次回作で、お願いしたいです（笑）。

【オダギリジョー】

西村哲也＝スタイリング

砂原由弥（UMiTOS）＝ヘアメイク

ジャケット、パンツ ANARCHIST TAILOR／シアン PR

シャツ、シューズ、アクセサリー スタイリスト私物

【麻生久美子】

井阪恵（dynamic）＝スタイリング

ナライユミ＝ヘアメイク

衣装 リミ フゥ

リング プライマル

『THE オリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウ MOVIE』



INTRODUCTION

「東京ドラマアウォード2022」で単発ドラマ部門作品賞グランプリ受賞、ギャラクシー賞月間賞受賞など、各方面で高い評価を受けた伝説のドラマを、オダギリジョー脚本・監督・編集・出演で映画化。ドラマ版から引き続き出演となる、主演の池松壮亮、共演に麻生久美子らに加え、映画版の新メンバーとして吉岡里帆、鹿賀丈史、森川葵、郄嶋政宏、菊地姫奈、平井まさあき（男性ブランコ）、さらに8年ぶりの映画出演となる深津絵里という豪華キャストで、新たなオリバーの世界が描かれている。



STORY

狭間県警鑑識課警察犬係のハンドラー・青葉一平（池松壮亮）。一平の相棒は、数々の難事件を解決に導いた伝説の警察犬・ルドルフの子供であるオリバー。しかし、一平にはどういうわけか、オリバーが、口が悪くやる気がない、女好きで慢性鼻炎の着ぐるみのおじさん（オダギリジョー）に見えている。

ある日、一平や鑑識課メンバーの前に、隣の如月県のカリスマハンドラー・羽衣弥生（深津絵里）がやってきた。如月県でスーパーボランティアのコニシさん（佐藤浩市）が行方不明になったため、一平とオリバーに捜査協力を求めてきたのだった。

「コニシさんが海に消えていくのを見た」という目撃情報を基に、コニシさんのリヤカーが残されていた海辺のホテルに向かった一平とオリバーと羽衣だったが……。



STAFF&CAST

脚本・監督・編集：オダギリジョー／出演：オダギリジョー、池松壮亮、麻生久美子、本田翼、岡山天音、黒木華、鈴木慶一、嶋田久作、宇野祥平、香椎由宇、永瀬正敏、佐藤浩市、吉岡里帆、鹿賀丈史、森川葵、郄嶋政宏、菊地姫奈、平井まさあき（男性ブランコ）、深津絵里／2025／日本／98分／配給：エイベックス・フィルムレーベルズ／©「THEオリバーな犬、（Gosh!!）このヤロウMOVIE」製作委員会／公開中

（相澤 洋美／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）