読売テレビ「改編」金曜にキッズアワー新設 『アンパンマン』＆岡崎体育『いろりろ』が引っ越し
読売テレビは、10月から毎週金曜に「キッズアワー」（前10：25〜11：25）とし、『それいけ！アンパンマン』（前10：25〜）と『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』（前10：55〜）を放送する。関西ローカル。
【写真】『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』に出演する超とき宣
『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』は現在、日曜（前6：30〜）に放送。番組キャラクターの「りろりろ」が“地球の面白いこと探検家”の「たいいくにいちゃん」こと岡崎体育とともに、いろいろな“楽しい”にあふれた世界を大冒険する子ども向け番組。2023年に日本民間放送連盟賞で優秀賞を受賞している。
アニメの『それいけ！アンパンマン』は、水曜（前10：55〜）に放送中。今回『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』とともに、金曜の朝に引っ越すことになる。
放送日時変更後の初回（10月3日）の『あつまれ！ちきゅうキッズ いろりろ』は、風船とストロー、紐とペットボトルで作る“風船ロケット”を紹介し、自然の仕組みを楽しく学ぶ。また、超ときめき▽宣伝部（※▽＝ハートマーク）の坂井仁香と小泉遥香が、約20年前にCMソングとして一躍有名となり、近年再びSNSでブームの「チェッチェッコリ」をオリジナルの振り付けで踊る。
