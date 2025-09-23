アメリカ・ニューヨークで、パレスチナ問題の解決に向けた国際会議が行われています。

日本時間23日午前4時ごろから国連本部で会議は始まり、冒頭、フランスのマクロン大統領がパレスチナの国家承認を宣言しました。

フランス マクロン大統領「私は本日、フランスがパレスチナを国家として承認することを宣言する。まさに国家承認こそがイスラエルに平和をもたらす。唯一の解決策であると確信している」

また、パレスチナ自治政府のアッバス議長はビデオ演説で「ガザ地区における統治と安全保障の全責任を担う資格を有する唯一の主体はパレスチナ国家だ」と訴えました。

一方、アメリカとイスラエルは欠席していて、ホワイトハウスの報道官は22日、トランプ大統領は国家承認に「明確に反対」でイスラム組織ハマスへの「報酬に過ぎない」とみなしていると述べています。

また、この後、日本の岩屋外務大臣も発言する予定ですが、今回の会議では国家承認は見送る方針です。

パレスチナを国家として承認するのは150か国以上となる見通しですが、和平にどうつなげていくのか実質的な効果が問われています。