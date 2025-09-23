◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2阪神(22日、神宮球場)

阪神に勝利したヤクルト・高津臣吾監督が試合後コメントしました。

ヤクルト加入後2度目の先発登板となった青柳晃洋投手は、佐藤輝明選手に2回に先制弾を浴び、4回にも四球を出した直後に前川右京選手のタイムリーを浴び失点。それでも5回2失点と試合をつくりました。

今日の投球を振り返り、「先週の広島戦よりはボールをコントロールできたかなと思うんですけど、もっと打ち取る技術を持っている選手だと思っているので、今ちょっと思ったところに投げられていないのは気になるところですね」とコメント。

また、青柳投手はこの日打たれた4本のヒットすべてが左打者で、「左バッターをどう嫌がらせるか、形というかスタイルを作っていかなきゃいけない」と今後の課題についても語りました。

さらに青柳投手の古巣・阪神との対戦について、「今日はすごく不思議な感じがしました」と高津監督。「いつも神宮で見てた青柳が今日はうちのユニフォームを着てタイガースに投げているのを初めて見ました」とコメントした上で、「今度は甲子園でタイガース打線を抑える青柳を見たいですね」と次回登板についても言及しました。