º®ÌÂ¡Ö¥Ñ¿·¿Í²¦¡×Áè¤¤¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî¡¢³ÚÅ·¡¦½¡»³¡¢À¾Éð¡¦ÅÏÉô¤ÎÌî¼ê¿Ø¤Ë¡ÄÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Ã£¡¢À¾Éð¡¦»³ÅÄ¤â¸õÊä
¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¿·¿Í²¦Áè¤¤¤¬º®ÌÂ¤ÎÅÙ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ìî¼ê¤Î¸õÊä¼Ô¤Ï¤Û¤Ü¤³¤ÎÂçÂ´¥ë¡¼¥¡¼£³Áª¼ê¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££±£´Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£²µåÃÄ¤Î¿·¿ÍºÇÂ®¤Ç£±£°£°°ÂÂÇ¤ËÅþÃ£¡£Â³¤¤¤Æ³ÚÅ·¡¦½¡»³ÎÝÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£±£·Æü¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç¤³¤ÎÂçÂæ¤ò¥¯¥ê¥¢¡£À¾Éð¡¦ÅÏÉôÀ»Ìï³°Ìî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï£²£±Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç£¸ÅÙÌÜ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤·£¹£¹°ÂÂÇ¡££±£°£°°ÂÂÇ¤Ë²¦¼ê¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Àî¤Ï£¶·î°Ê¹ß¤ÎàÄÉ¤¤¹þ¤ßá¤Ç¤³¤³¤Þ¤Ç£¹£¹»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£¸ÎÒ¡Ê£±£°£¶°ÂÂÇ¡Ë¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£´ÂÇÅÀ¡£ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤Í··â¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç£±£±£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë½¡»³¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£±ÎÒ¡Ê£±£°£³°ÂÂÇ¡Ë¡¢£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£²£µÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Ëë¤«¤é¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤Ç¤ÏÀÐÌÓ¹¨Åµ¡Ê£±£¹£¸£±Ç¯¡Ë¡¢À¶¸¶ÏÂÇî¡Ê£¸£¶Ç¯¡Ë¡¢¸åÆ£ÉðÉÒ¡Ê£°£³Ç¯¡Ë¤ËÂ³¤¯£·¿ÍÌÜ¤Î¿·¿Í£²·åËÜÎÝÂÇ¤Î£±£°ËÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ëÅÏÉô¤â¡¢£¹£¸»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£¸ÎÒ¡¢£³£·ÂÇÅÀ¤È¥é¥¤¥Ð¥ë£²¿Í¤ËÂ½¿§¤Ê¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿À¾Àî¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¶¯¤¤¤¬¡¢¼éÈ÷ÉéÃ´¤ÎÂ¿¤¤¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤Ê³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿½¡»³¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤¤¡£½Ð¾ì£¹£¸»î¹çÃæ£·£·»î¹ç¡ÊÌó£·£¹¡ó¡Ë¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢°ìÄê¤Î¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¿ÅÏÉôÀ»¤âÉ¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡Åê¼ê¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î·ã¤·¤¤£ÖÁè¤¤¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î£´Ç¯ÌÜ¡¦Ã£¹§ÂÀÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤¬£·¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£¸¤ÈÈôÌö¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²·å¾¡Íø¤Ê¤éÊ¸¶ç¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡¢£¸·î°Ê¹ß¤Î£¶»î¹ç¤Ç£±¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£³¡¦£±£³¤È¼ºÂ®µ¤Ì£¤Ê¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡£À¾Éð¤Î£³Ç¯ÌÜ¡¦»³ÅÄÍÛæÆÅê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤âÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ£´£´»î¹ç¤Ç£²¾¡£³ÇÔ£±¥»¡¼¥Ö£±£´¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£¸¤ÈÆ²¡¹¤¿¤ëÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¸õÊä¤Î°ì³Ñ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê£¿ô¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£Ç¯¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÏÉ¼¤¬³ä¤ì¤ë¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÃæ¤ÇºÇÂ¿É¼¤ò½¸¤á¤ë¿·¿Í¤ÏÃ¯¤«¡£º®Àï¥ì¡¼¥¹¤ÎºÇ¸å£±£°»î¹çÁ°¸å¤ò¤É¤¦½ª¤ï¤é¤»¤ë¤«¤¬¡¢¤½¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÀ®ÀÓ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£²£²Æü»þÅÀ¡Ë