¡Ú½©¾ì½ê¡Û¸µÂç´Ø¡¦Ä«Çµ»³¤Î¸½¾õ¤Ï¡Ä¿ÆÊý½°¤ÏËëÆâÉüµ¢¤ËÂÀ¸ÝÈ½¡Ö±¦»Í¤Ä¤Ê¤é½½Î¾¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µÂç´Ø¤Î¸½¾õ¤Ï¡©¡¡ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£²£²Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢Âç´Ø·Ð¸³¼Ô¤Î½½Î¾Ä«Çµ»³¡Ê£³£±¡á¹âº½¡Ë¤¬½½Î¾¶Ì¾¾Ë±¡Ê£³£²¡áÊÒÃËÇÈ¡Ë¤ò²¼¤·¤Æ£·¾¡ÌÜ¡Ê£²ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Ä«Çµ»³¤Ï±¦¤òº¹¤·¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¡¢Æ¨¤²¤ë¶Ì¾¾Ë±¤ËÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬Æ¨¤²¤¿Êý¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯¹¶¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤ÎÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤Çº¸¥Ò¥¶Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¡£¼ê½Ñ¤ÈÄ¹´üµÙ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÈÖÉÕ¤ÏËëÆâ¤«¤é»°ÃÊÌÜ¤Þ¤ÇÅ¾Íî¤·¤¿¡£ºÆ¤Ó´Ø¼è¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î½½Î¾¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¿³È½Ä¹¤òÌ³¤á¤¿·©Àî¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¶×°ðºÊ¡Ë¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ÏÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢¤è¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¡Êº£¾ì½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ËÆ°¤¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡£¤â¤È¤â¤ÈÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Î±¦»Í¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤Ð½½Î¾¤Ç¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤À²£¤ÎÆ°¤¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬»Ä¤ë¡£¤¢¤È¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤Þ¤¿½ù¡¹¤Ë¤è¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤â¤Á¤í¤óËëÆâ¤Ç¼è¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Êº¸¥Ò¥¶¤Î¥±¥¬¤Ï¡Ë´üÂÔ¤ÎÎÏ»Î¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ËëÆâ¤ËÌá¤ì¤Ð³Ú¤·¤ß¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡Ä«Çµ»³¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¡Ê½½Î¾¡Ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¾å¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£½½Î¾¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ï£±ÇÔ¤Î»°ÅÄ¡Ê£²£³¡áÆó»Ò»³¡Ë¤ò£±º¹¤ÇÄÉ¤¦Å¸³«¡£ËëÆâÉüµ¢¤Ø¶á¤Å¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤ËÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£