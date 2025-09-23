¡ÚÁíºÛÁª¡ÛÌÐÌÚÉÒ½¼»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¿¥ÅÄÍµÆó¤Ð¤êàÇ®¤µáÁ´³«¡Ö»ä¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤³¤Î¹ñ¤ËÊû¤²¤¿¤¤¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¡Ê£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¡Ë¤¬£²£²Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢Î©¸õÊä¤·¤¿ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤¬¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¹çÆ±¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Î¶¯¤ß¤Ï³°Áê¤ä·ÐºÑÁê¡¢¹Ô³×Áê¤Î¤Û¤«¡¢ÅÞ´´»öÄ¹¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼ÂÀÓ¤À¡£½ÅÍ×³ÕÎ½¤äÅÞ»°Ìò¤Ë½¢¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀ¿åÁê¤ä¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤Ï»þ´ü¾°Áá¤È¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¤¡£
¡¡ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Öº£¤Î»þ´ü¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤¾õ¶·¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÏµÕÉ÷¤Ë¤¢¤ë¡£ÁÈ¿¥¤Î¾å¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢µÕÉ÷¤ÎÃæ¤ËÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤·ë²Ì¤ò½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡·ÐºÑºÆÀ¸Áê»þ¤ÎÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤Ç¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¤Ïà¥¿¥Õ¡¦¥Í¥´¥·¥¨¡¼¥¿¡¼á¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿¡£ÌÐÌÚ»á¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³§¡¢·ë¹½Ç´¤ê¶¯¤¯¸ò¾Ä¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç»Å»ö¤òÊú¤¨¹þ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡£¤Ç¤¤ì¤Ðº¤Æñ¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç°ú¤¼õ¤±¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤äÇ½ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤òÀ¸¤à¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸ò¾Ä½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°ì¤Ä¤Ï¿®Íê´Ø·¸¡£ÆÃ¤Ë³°¹ñ¸ò¾Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤ª¸ß¤¤¼«¹ñ¤ÎÍø±×¤ò¼é¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸ò¾Ä¤Ï¤¹¤ë¤¬¡¢¥¼¥í¥µ¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÍ¥Àè»ö¹à¤¬É¬¤º¤·¤â°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÃåÃÏÅÀ¤ä¹ç°ÕÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£¡ØÁê¼ê¤â£¶ÂÐ£´¤Ç¼è¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¤â£¶ÂÐ£´¤Ç¼è¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶Ë°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢µ¤¤µ¤¯¤ÊÁÇ´é¤â¸«¤»¤¿¡£ÁíºÛÁª½àÈ÷¤ÇÂ¿Ë»¤ÊÃæ¡¢ÀèÆü¡¢Ëë¤òÊÄ¤¸¤¿À¤³¦Î¦¾å¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃË»Ò£³£µ¥¥í¶¥Êâ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤Î¾¡ÌÚÈ»¿Í¤ä¡¢½÷»Ò£²£°¥¥í¶¥Êâ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÆ£°æºÚ¡¹»Ò¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤À¡£
¡¡º£²ó¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¿¥ÅÄ¤ËÂÐ¤·¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀË¤·¤ß¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ä¾ðÇ®¤ÏÅÁ¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÀ¯¼£¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢´¶Æ°¤ä¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÆÀ¸¤äÆüËÜ¤ÎºÆÀ¸¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡£»ä¤ÎÁ´¤Æ¤ò¤³¤Î¹ñ¤ËÊû¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÌÐÌÚ»á¤Ï¿¥ÅÄÍµÆó¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ËÎ×¤à³Ð¸ç¤À¡£
