¡Ú¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡Ûºù°æËã°á¡¡ÂàÃÄ¤¹¤ëMIRAI¤ËÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¡ÖÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê£Õ£Î¡Ë²¦¼Ô¤Îºù°æËã°á¡Ê£³£µ¡Ë¤¬¡¢£±£°·î¤ËÂàÃÄ¤¹¤ë¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦£Í£É£Ò£Á£É¡Ê£²£µ¡Ë¤Ø¤Î»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£É£Ò£Á£É¤Ï£±£°·î£±£³Æü¤ÎÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤òÂàÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ïºù°æ¤ÈÁÈ¤ß¡¢¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡¦¥ì¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê£Ä£Ò¡Ë¡×¤ÎÌîºê½í¡õ£Ã£È£É£Á£Ë£É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥À¥à»þÂå¤«¤é¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿£Í£É£Ò£Á£É¤Èºù°æ¤Ï¡¢ºòÇ¯£³·î¤ËÆ±ÃÄÂÎ¤òÂàÃÄ¡£¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î´úÍÈ¤²¤«¤é¤È¤â¤ËÀÚâøÂöËá¤·¡¢¥Ä¥¤¥ó¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ¤Î½éÂå²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¤·¤¿¡£¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂàÃÄ¤Ëºù°æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó£Í£É£Ò£Á£É¼«¿È¤¬¹Í¤¨È´¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âº½Å¤Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¯¤·ÌÛ¤ê¹þ¤à¤È¡Ö¤¿¤ÀËÜ²»¤ò¸À¤¦¤È¡¢£Í£É£Ò£Á£É¤âÀäÂÐ¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢»ä¤â£Õ£Î¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤ÆÀï¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂàÃÄ¤ò·è¤á¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ä¤¦¡¼¤ó¡Ä»ä¤ÎÃæ¤ÇÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡£Í£É£Ò£Á£É¤ÏºòÇ¯£··î£Õ£Î²¦ºÂ¤Î½éÂå²¦¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤â¡¢½à·è¾¡ÇÔÂà¡£º£Ç¯£µ·î¤Ë¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤ÎÎÓ²¼»íÈþ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢²¦ºÂ¼è¤ê¤òÆ¨¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ºù°æ¤Ï£Õ£Î²¦ºÂ¤Î½éÂå²¦¼Ô·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤µ¤ì¤º¡£²ù¤·¤µ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢º£Ç¯£±·î¤ËÆ±²¦ºÂ¤ò½éÂ×´§¡£¤³¤³¤Þ¤Ç£¶ÅÙ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢£Í£É£Ò£Á£É¤Î·èÃÇ¤¬ç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ËÍè¤Æ¡¢»ä¤â¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÊ¤¤·¤Æ¤ß¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡££Í£É£Ò£Á£É¤â¤³¤³¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤½¤Î´¶¾ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤µ¤é¤±½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤ò¼¤á¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ±¤¸·èÃÇ¤ò¤·¤ÆÆ±»Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢£Í£É£Ò£Á£É¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤ËÍè¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤«»×¤¦¤È¡Ä¤Þ¤À¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡¡¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï£Í£É£Ò£Á£É¤Î¿´¤Î±üÄì¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿ºù°æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤«¤é¤Î£Í£É£Ò£Á£É¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¡£ºÇ¸å¤ËÂÐ³Ñ¤Ë¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£Í£É£Ò£Á£É¤Ë¤ÏÎÙ¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÁ´ÉôÅÇ¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ê»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç£²¿Í¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£