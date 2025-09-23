日本株、過去最大規模で開催「東京ゲームショウ2025」…日本が世界を牽引する「プロ厳選・ゲーム関連銘柄５選」

9月25日から28日までの4日間にわたり、ゲーム業界有数の見本市「東京ゲームショウ2025」が開催される。今年で29周年を迎える東京ゲームショウは、世界でも有数の規模を誇るゲームイベントだ。

今回の東京ゲームショウ2025は、出展社数、ブース数ともに過去最大となった昨年を上回る規模で開催される見込みだ。20年以上にわたり開催されてきた世界最大のゲーム見本市「E3」が2023年に終了したこともあって、東京ゲームショウの注目度は相対的にも高まっている。

ゲーム産業はアジアを中心にグローバルな広がりを見せており、世界のゲーム市場は2024年に30兆円を突破した模様だ。さらに2028年には40兆円へ迫る勢いで成長を続けるとも予測されている。ゲーム業界を取り巻く話題も豊富であることから、株式市場でもゲーム関連株への関心は一層高まっていくだろう。

スクウェア・エニックス・ホールディングス（9684）

■株価（9/19時点）終値9848円 配当利回り（予）1.31％

世界的にも強力なIP（知的財産：ゲームではキャラクターや世界観などのこと）ホルダーとしての地位を確立している。東京ゲームショウ2025では、2025年10月30日発売予定のHD-2D版「ドラゴンクエストI＆II」や、2025年9月30日発売予定のRPG「ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ」など、全5タイトルの試遊を用意している。

TBSテレビ〈9401〉とはゲーム開発における協業を始めており、既存シリーズではない新しいIPのゲーム開発を進めるなど、ゲームの枠を超えた「メディアミックス」戦略を進める方針だ。また、過去の課題であった開発費などの負担を軽減するための取り組みも進め、広告宣伝費や開発資産の削減などの成果も出始めている。

「物言う株主（アクティビスト）」からの自社株取得に関する株主提案を受けたことで、将来的な株主還元の期待も持続的に高まっている。足元の株価はこうした期待を先駆けて織り込んだ水準にあるが、強力なIPの新作投入が実現した場合の増益効果は大きい。想定以上に株価が調整した際の投資妙味は高いと考える。

カプコン（9697）

■株価（9/19時点）終値4083円 配当利回り（予）0.98％

東京ゲームショウ2025では、「バイオハザード レクイエム」や、「ストリートファイター6」の追加キャラクター“C.ヴァイパー”の試遊が実施される予定だ。また、20年ぶりの完全新作となる「鬼武者 Way of the Sword」や、完全新作SFアクションアドベンチャー「プラグマタ」なども注目を集めるだろう。

過去の有力IPのリブート（シリーズを新たに作り直すこと）と新規タイトルの両方を組み合わせ、新興国を含めたグローバル展開を仕掛けるノウハウでは、同社は一日の長を持つ。また、アニメ配信などゲーム以外の分野と連携することで、旧作の販売を再び伸ばす戦略にも長けている。「Devil May Cry」のアニメ配信により同シリーズの旧作販売が伸長したことなどは象徴的だ。

自社で開発する内製人材の強化や、全タイトルに自社開発ゲームエンジンを適用する一貫した開発体制、AI予測を活用したグローバルマーケティング戦略などで先行している点も特筆に値する。2026年3月期は、13期連続営業増益、 11期連続で10％以上の営業増益の達成を目指す計画だ。

コーエーテクモホールディングス（3635）

■株価（9/19時点）終値1913円 配当利回り（予）2.25％

「信長の野望」、「三國志」、「アトリエ」、「無双」といった歴史ある強力なIPを多数保有している同社は、「東京ゲームショウ2025」において「無双」と「ゼルダの伝説」のコラボ作品である「ゼルダ無双」シリーズや、高難度アクションRPG「仁王」シリーズ最新作「仁王 3」の試遊を登場させる予定だ。

歴史シミュレーションゲームからアクション、RPGまで幅広いジャンルで熱狂的なファンを国内外に持つ同社は、2027年7月には世界初の「ゲームアートミュージアム」を横浜MM（みなとみらい）２１地区に開業する予定だ。自社IPを活用した新たな収益源、および「ゲームの聖地」として世界中のファンを惹きつける試みとして注目されよう。

第4次中期経営計画（2025年度〜2027年度）では、開発パイプラインの質量の成長を図るとともに、3カ年累計の販売本数3000万本以上を目指す(25年3月期の実績は763万本)。3ヵ年累計で売上高3,000億円以上、営業利益1,000億円以上を目標に設定したほか、資本効率を重視し、株主資本利益率（ROE）10%超を目指す方針も掲げている。

ソニーグループ（6758）

■株価（9/19時点）終値4321円 配当利回り（予）0.58％

ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）が手掛ける「PlayStation」は、家庭用ゲーム機のプラットフォームとして世界的な地位を確立している。また、アニメ配信事業を行うクランチロールや、アニメ制作のアニプレックスなどを通じて、ゲーム、アニメ、音楽を活用したコンテンツ事業を強化している。

ゲームIPを他のメディアへ展開する「メディアミックス」戦略を積極的に推進していることも強みだ。バンダイナムコホールディングスやKADOKAWAといった日本のコンテンツ大手企業への出資を拡大し、他社のIPと自社のIPを組み合わせた相乗効果による成長も目指している。

東京ゲームショウ2025では、PlayStationブースで、10月2日の発売を控えた「ゴースト・オブ・ヨウテイ」や、TGSで初登場となる「マーベル トウコン ファイティング ソウルズ」の試遊が注目される。2026年後半にはPlayStation 5の発売から約6年が経過し、次世代コンソールの動向が重要な論点となってくると予想される。

セガサミーホールディングス（6460）

■株価（9/19時点）終値3036円 配当利回り（予）1.81％

「メタスコア」は、ゲームレビューサイト「Metacritic」において、優れたゲームを世に送り出したゲーム会社を格付けする世界ランキングのような指標だ。ゲーム業界内でも権威あるメタスコアにおいて、2024年のトップに輝いたのが同社の子会社セガである。開発力の着実な向上により、高評価タイトルを輩出していることがうかがえよう。

強力な既存IPの豊富さと活用ノウハウに長けている点も同社の強みだ。全世界で700万本以上を販売した実績を持つ「ペルソナ」シリーズは、同社の代表的なIPであり、今年は旧作リメイク版となる「ペルソナ4 リバイバル」を投入している。ゲーム業界の通例パターンでは、シリーズ最新作「ペルソナ6」投入前の布石であるとの思惑が囁かれており、今後の期待材料となりそうだ。

東京ゲームショウ2025では、シリーズ待望の新作「ソニックレーシング クロスワールド」や、約20年ぶりの完全新作となる「バーチャファイター」シリーズの最新情報が公開される予定だ。IPのグローバルブランド化を推進する経営戦略が着々と進行している印象だ。

2025年には、現在も品薄状態が続く「Nintendo Switch2」の発売が話題を集めた。任天堂〈7974〉は TGS2025 への参加こそ無いものの、体験イベントである「Nintendo Live2025 TOKYO」を 10 月 4 日（土）〜5 日（日）に開催予定だ。各社とも東京ゲームショウ開催から年末のクリスマス商戦にかけては、新たな有力プロダクト（ハード、ゲームソフト、サービスなど）に関する情報（進捗、発売日、価格等）が相次ぐと思われる。ゲーム関連株にとっては、まさに実りの秋の到来といえそうだ。

「宇野沢茂樹」の名前を不正使用した偽のSNSアカウントが確認されています。投資詐欺等に悪用される恐れがあるため、ご注意ください。SNS等で個人名義の情報発信は一切行っておりません。

【マンガ】約20年前にマイクロソフト株を「100万円」買っていたら今いくら？