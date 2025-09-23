ヒカルが炎上した「オープンマリッジ」の限界…婚活のプロが指摘する「日本で成立しにくいワケ」

YouTuberのヒカル（34）が妻・進撃のノア（30）とともに“オープンマリッジ宣言”をしたことが大きな波紋を呼んでいる。登録者数が20万人以上減るなど、影響は深刻だ。

オープンマリッジという関係性は、日本社会で成立するのだろうか。成婚率80％を誇る結婚相談所「ナレソメ予備校」を運営する婚活のプロ・勝倉千尋氏に見解を伺った。

炎上の背景にある、ファンの「裏切られ感」

ヒカルは5月31日、実業家・インフルエンサーの妻・進撃のノア（以下、ノア）との交際0日婚を発表した。「今まで幸せな恋愛をしてこなかった」というノアを幸せにしたいと思ったと明かし、視聴者にも二人の結婚生活を応援する空気が広がっていた。

しかし、わずか3か月半後の9月14日に公開された動画で、配偶者以外との恋愛や性関係を認め合うオープンマリッジを宣言。長時間の話し合いを経ての合意だったと説明はされたものの、結婚後の“ルール後出し”が大きな反発を招いた。

特に子育て世代のファンが離れたのも象徴的だ。結婚や育児の現実を知る層にとって、家庭にコミットしないオープンマリッジ宣言は受け入れがたかったようだ。

オープンマリッジにメリットはあるのか？

婚活コンサルタントの勝倉氏は、オープンマリッジという制度自体に疑問を呈する。

「両者が合意していれば問題ないと思います。ただ、オープンマリッジで何を実現したいのかが分からない。心理的安全基地になりにくいし、信頼コストが通常の結婚よりも格段に高くなる。メリットが見当たりません」

勝倉氏は結婚の価値を「高いコミットメントを前提とした共同体」「心理的安全基地」「社会的信用の獲得」と定義する。オープンマリッジは結婚が持つ安心拠点としての機能が揺らいでしまうというのだ。

「結婚を選ぶ以上は、同じ家庭を運営する利害共同体であるべきで、そこに第三者が介入するオープンマリッジを持ち込むのは合理性に欠けています」

さらに日本の婚姻制度は一夫一婦制を前提としており、裁判など法的な局面で「オープンマリッジだから不貞行為ではない」という主張は認められない可能性もある。社会的信用という点でもメリットは乏しいと語る。

「条件付きの寛容」が抱える落とし穴

炎上後に公開された動画で、妻・ノアは「浮気されたら嫌は嫌、でもやり返す」と発言している。条件付きの寛容にも見えるが、勝倉さんは「不健全な関係に陥るリスクが高い」と指摘する。

「やられたからやり返す方法は、夫婦の心理的リソースが復讐に費やされてしまいます。本来なら子育てや生活の質を高めることに注げるエネルギーが奪われてしまう。しかも、報復のために関係を持っても心から満たされるわけではない。自己矛盾や傷つきにつながりやすいんです」

ノアは「ハーレムは嫌。でも、普通の夫婦のように“私だけを愛する人”でも満足できない」とも語ったが、それも完全なオープンマリッジの受容とは違う。

「一時的な浮気なら耐えられても、ハーレムのように別のパートナーが常に控えている状態は嫌。つまり“自分だけを特別視してほしい”という欲求は残っているわけで、心の奥で傷つきながら結婚生活を送ることになってしまいます」

勝倉氏は、育児フェーズでの課題も指摘する。自身の家庭では、夫が金融機関の管理職でありながら1年間の育休を取得し、家事・育児を実質的に担う“専業主夫”を経験している。

「子どもが生まれると、夫婦は膨大なタスクに直面します。そこに十分なリソースを注がなければ、家庭運営そのものが成り立たない。片方がセカンドパートナーとデートしている間に、もう片方が育児に追われる――そんな状況を本当に許容できるのか。お金で解決できる部分もありますが、愛着形成や情緒的なサポートは代替できません」

オープンマリッジは子どもを育てる段階に入ると綻びが出やすく、破綻リスクが高いと語る。

夫婦円満の条件は情緒的サポート

では、日本社会においてオープンマリッジは成立するのか。勝倉氏の見解はNOだ。

「基本的に成立しにくいと思います。もし可能だとすれば、子どもを共同体全体で育てるような社会構造を持つ文化圏でしょう。日本は一夫一婦制の法制度と、家庭を最小単位とする社会慣習が根付いているので難しいです」

円満な夫婦関係にはコミュニケーション、つまり情緒的サポートが不可欠だと言う。

実際、浮気の要因は「機会」「閉塞感」「他責性」の3つに集約されるそうだ。

閉塞感は、夫婦双方がどのようなサポートがほしいかの情報交換が足りない結果として生まれる。日常的に相手の話を聞いたり、感謝や承認を伝えたりすることで、この閉塞感は大きく和らぐ。

他責性は「相手が悪いから自分も浮気していい」と考える心理だが、普段から互いに気持ちを共有し合えていれば、相手を一方的に責めにくくなる。

機会についても、信頼関係が強ければ「誘われても断ろう」という意識が働きやすい。

つまり、コミュニケーションによる情緒的サポートは3つの浮気要因すべてを潰すことにつながり、最も根本的な予防策になるのだ。

「結局、夫婦の形は千差万別。お互いがどういうサポートを求めているか、どんな関係に安心感を持つかを丁寧にすり合わせられるか。そこが欠けた関係は長続きしません」

“多様化時代”に問われる結婚の意味

今回の炎上は、自由な結婚観の限界も浮き彫りにした。

「かつては職場結婚やお見合いなど、親戚や上司からのおせっかいがあり、自然と結婚のレールに乗せられていました。今は恋愛・結婚・家庭のルートが多様化し、外部からの圧力がNGとされる風潮だから、自分で動いてルートを切り拓かないと結婚にたどり着けません」

理想の結婚観を考えることは、“結婚に何を求めるか”を見つめ直すきっかけになる。

「結婚することより、結婚後の生活の質をどう高めるかが大切。私たちも成婚率だけでなく、婚後のQOLを重視したサポートを行っています。こうしたアプローチが、結婚後も幸せでいられる夫婦を増やすことにつながります」

勝倉氏が塾長を務める「ナレソメ予備校」は、恋愛スタイル診断やカウンセラーとの壁打ちを通じて、自己理解を深めながらベストパートナーを見つける仕組みを構築している。2024年の成婚率は81.5％。業界でも異例の数字だ。

「人は自分を客観視できないからこそ、第三者のフィードバックが必要。結婚を“恋愛からの自然な延長”ではなく、“人生設計の一部”として考える人が増えている。だからこそ相談所の価値が高まっているんです」

結婚は依然として強い制度

勝倉氏は「結婚は今もなお、社会的な信用と心理的安全性をもたらす制度」だと述べる。

「もちろん多様な形があっていいし、模索するのも自由。ただ、結婚してある程度の既定路線に乗れば、幸福偏差値50は確保しやすい。結婚して子どもを育てて、という安定ルートに乗ることで、平均点の幸福は担保される。大きな波乱はないけれど、誰でもそこそこの幸せは手に入ります」

オープンマリッジのように規定外の形を選ぶなら、通常よりもはるかに高いコストを支払い続ける覚悟が必要だ。

「型にはまらないなら自分で幸せの形を見つけないといけないけど、普通の人間はそこまで賢くない。多様化の結果として、孤独感や不安を抱える人が量産される社会になっていると感じます」

つまり、自由を求めて制度の外に出るのは不可能ではないが、その難易度は格段に上がる。

安定した結婚ルートに乗ることもまた、合理的な幸福戦略のひとつだと述べる。

