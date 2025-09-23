プロ野球パ・リーグは22日、各地で2試合が行われました。

首位を2.5ゲーム差で追う2位日本ハムは、6位ロッテと対戦。先発マウンドにあがったのは自身初の中4日での起用に応えた伊藤大海投手でした。しかし2回、先頭で打席に迎えたソト選手の先制ソロを浴びると、その後も連打を浴び失点。以降は状態を持ち直すも、日本ハム打線も対するロッテ先発・河村説人投手の前に快音ならず、完封負けを喫しました。

首位ソフトバンクは、3位オリックスとの4連戦の3戦目を迎えました。ここまで2連敗を喫していたソフトバンクはこの日も苦戦。度々得点圏にランナーを送るも、決定打を欠き得点をあげられません。そんな中、8回のマウンドにあがった3番手・松本裕樹投手が、杉本裕太郎選手の一発を浴び失点。3試合連続での1点差の攻防を落とし、完封負けで3連敗を喫しました。

この結果、首位ソフトバンクの優勝マジックは「6」に到達。2位日本ハムとのゲーム差は変わらず2.5のままです。また3位オリックスは、4位楽天を4.5ゲーム差と突き放しています。

◇22日のパ・リーグ結果

◆ロッテ 2-0 日本ハム

勝利投手【ロッテ】河村説人(2勝1敗)

敗戦投手【日本ハム】伊藤大海(14勝7敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(2勝4敗9S)

本塁打【ロッテ】ソト13号

◆オリックス 1-0 ソフトバンク勝利投手【オリックス】入山海斗(2勝)敗戦投手【ソフトバンク】松本裕樹 (5勝2敗)セーブ【オリックス】才木海翔(2勝1敗4S)本塁打【オリックス】杉本裕太郎16号