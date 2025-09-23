家庭で眠っているランドセルや文房具を無償で譲渡したり、新たに中古品を寄贈してもらったりするイベント「スクールバトンタッチ」が27日午前10時〜午後4時、福岡県粕屋町酒殿のイオンモール福岡で開かれる。譲渡される文房具の寄付（新品か同等品に限る）は26日まで同店で受け付ける。

ランドセルの譲渡と寄付は、NPO法人「次世代のチカラFUKUOKA」（福岡市）と九州産業大造形短期大学部（同市）の主催。ランドセルを背負って障害物を乗り越え簡単な射的ゲームをクリアすれば、景品として好きなランドセルをもらえる（ゲーム不参加でも受け取れる）。今回の寄付品は手入れして次の譲渡会に役立てる。

またNPO「制服バンク福岡」（北九州市）は27日、使わなくなった制服や体操服（いずれも卒業後3年以内が目安）の寄付を受け付ける。寄付された制服はクリーニングし、11月30日に北九州市小倉南区の小倉南生涯学習センター、12月14日に福岡市東区の市臨海リサイクルプラザ（臨海3Rステーション）で開く譲渡会に出品する。

イオンモール福岡＝092（938）4700。 （真弓一夫）