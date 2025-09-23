不調に陥っていたサッカーJ2の大分トリニータが、13試合ぶりの白星を挙げた。第30節の20日、大分市の本拠地クラサスドーム大分で、レノファ山口FCに1−0で勝利。5月31日のヴァンフォーレ甲府戦以来の勝ち点3となった。試合前、17位だった大分にとって、18位でJ3への自動降格圏にいる山口との戦いは、残留争いの今後を占う「大一番」。約1万7千人の観客の前で結果を残した。

前半、グレイソン選手（28）がペナルティーキック（PK）を決めて先制。守備陣が山口の反撃をしのいだ。大分は7勝12分11敗の勝ち点33とし、順位を16位に上げた。自動降格圏との勝ち点差は8に広がった。

一時はJ1昇格プレーオフ（3〜6位）圏に食い込んでいたが、6月から急失速。クラブは8月18日、片野坂知宏監督との契約を解除。竹中穣ヘッドコーチが監督に就き、指揮を執る。就任4戦目でたどり着いた監督初白星。「クラブに関わる全ての人たちと一緒につかみ取った」と喜びをかみしめた。

引き分けが5試合あったとはいえ、約4カ月遠ざかった白星。「（前監督の）カタさんに連れてきてもらった人間なのに助けになることができなかった。後悔の念もあったが、クラブから監督という重責を任せてもらいメンタル的に切り替えた」と力を込める竹中監督。「選手たちはこの試合で100％の集中力を発揮してくれた」とたたえた。

次節27日は本拠地で20位の愛媛FC戦。ボランチとして素早い攻守の切り替えを担った榊原彗悟選手（24）は、久々の白星に「安心した」と笑顔を見せる。「監督が交代し、責任を感じた。ただ、このまま落ちていってしまったら意味がない」と語り、「チームとして練習から戦う雰囲気が出ていた。一つでも順位を上げていきたい」と前を向いた。 （中野剛史）