未来を担う子どもたちの学ぶ力は、私たちの社会の安定や経済成長の持続にとって、大切な基礎と言える。

小中学生の学力に関する文部科学省の複数の調査で、気がかりな傾向がいくつか浮かんでいる。学校や教育行政はもちろん、家庭でも原因を分析して対策を考えたい。

一つ目は、学力の経年変化の把握を目的とした全国調査の2024年度の結果である。24年5〜6月に小学校1200校の6年生、中学校1500校の3年生を対象に実施された。

16年度、21年度の調査と比較すると、小6は国語と算数の両方、中3は国語、数学、英語のうち数学以外で点数が下がった。これまであまり見られなかった学力低下の兆候であり、見逃せない。

文科省は、新型コロナウイルス禍が学びにも影響した可能性があるとみている。感染が拡大した20〜22年度、小6は小2〜4、中3は教科として英語を学び始めた小5〜中1だった。一斉休校や会話を控えるなど学校生活が大きく制限された。

ただ、それだけだろうか。調査対象の児童生徒の保護者には、家庭での過ごし方などを聞いている。21年度の調査よりも勉強時間は短くなり、テレビゲームで遊ぶ時間が増えていた。

スマートフォンの平日の使用時間は、小6も中3も20分ほど増えていた。家にある本の冊数が少ない家庭の子どもほど、スマホを使う時間が長くなる傾向もあるという。

スマホなどのデジタル機器に依存しがちな大人の生活スタイルが影響していることは否定できない。現代の子育てに不可欠な視点と認識しておきたい。

とりわけ成長期の読書体験は有意義であるにもかかわらず、保護者の経済状況などに左右されやすい。子どもに責任のない理由で格差を生まないよう、学校や地域社会で工夫したい。

次に気がかりなのは、全ての小6と中3を対象にした25年度の全国学力テストの結果だ。各教科の「授業の内容がよく分かる」と回答した児童生徒は、小6の理科を除いて減っている。

平日、休日ともに1時間以上勉強していると答えた割合も減少傾向だ。学びの意欲をいかに確保していくのかも重要な課題だ。

25年度は、初めて男女別集計も実施し、興味深いデータが出た。算数・数学と理科では正答率に大きな差はないのに、得意と答えた女子の割合が低く、理系科目への苦手意識が示された。

日本は科学技術や理系の研究分野に進む女性が少なく、多様性の観点からも課題とされている。「女子は理系に向かない」といった社会のバイアスが影響している可能性がある。

保護者や教員にも思い込みや偏見を払拭する意識改革が求められる。