小説「赤毛のアン」の舞台となったカナダ・プリンスエドワードアイランド州と大分県が22日、友好関係の発展を目指す意向表明書を締結した。県庁であった締結式後に同州のロブ・ランツ州首相の一行が、玖珠町の久留島武彦記念館を訪れた。児童文学者の久留島は、赤毛のアンを翻訳した村岡花子と師弟関係にあり、翻訳の際にアドバイスしたとされる。

記念館では野口典良副館長がランツ州首相らに、（1）著述家の道へと村岡花子の背中を押したのが久留島（2）日田市の旧家「草野本家」当主の妻で英語教師だった草野覚（かく）さん（2011年死去）が、村岡による翻訳本出版の2年前の1950年に出版を計画し、出版社との仲介を頼んで訳文を託したのが久留島−と赤毛のアンを巡る女性2人と久留島との関わりを説明した。

説明を受けてランツ州首相は、同州で来年公演を予定する村岡を描いた演劇に触れ、「赤毛のアンを日本に広めるのに貢献をした久留島さんを、脚本に必ず入れます」と話した。記念館訪問の終わりに、宿利政和町長から町の代表的な郷土玩具「きじ車」が、州首相の一行に贈られた。 （菊地俊哉）