¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÅ·Á³¥¦¥Ê¥®ºÆÀ¸¤Ø¡¡¼ã¼ÔÄ©¤à¡¡ëÝÁá¹âÀ¸¡¢Âç³ØÀ¸¤é¤¬¥·¥ó¥Ý¡¡À¸Â©ÃÏ¡¢»ô°é´Ä¶¡Ä¼è¤êÁÈ¤ßÊó¹ð
¡¡ÏÂ¿©ÁÇºà¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æ³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤â¿Íµ¤¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÍÌÀ³¤±è´ß¤Ê¤É³ÆÃÏ¤ËÀ¸Â©¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¡ÊIUCN¡Ë¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿©ÍÑ¥¦¥Ê¥®¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÅ·Á³¤ÎÃÕµû¡Ê¥·¥é¥¹¥¦¥Ê¥®¡Ë¤òÊá³Í¡¢ÍÜ¿£¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£ÃÏ¸µ¤Ç´õ¾¯¤È¤Ê¤Ã¤¿Å·Á³Êª¤òÃµ¤·µá¤á¤ÆÄ¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¤Î¸©Î©ëÝÁá¹â²Ê³ØÉô¤¬À¸Â©Ä´ºº¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢8·î¤Ë¤Ï±è´ßÃÏ°è¤ÎÃæ¹âÀ¸¤äÂç³ØÀ¸¤¬¸ì¤ê¹ç¤¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¥Û¥Ã¥È¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡9·î6Æü¡¢ÍÌÀ³¤¤ËÃí¤°Ä¹Î¤Àî¤Î²Ï¸ý¡ÊëÝÁá»Ô¾®Ä¹°æÄ®¡Ë¤Ç¡¢²Ê³ØÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬Êá³ÍÍÑ¤Î¡ÖÀÐÁÒ¥«¥´¡×¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£¼ù»éÀ½¤Î¥Í¥Ã¥È¤ËÀÐ¤òµÍ¤á¤ÆÀîÄì¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢11·î¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö¸÷¤¬Æþ¤ë¤È¥¦¥Ê¥®¤ÏÆ¨¤²¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÐ¤ò¤³¤Å¤Þ¤ó¤È¡ÊÀÑ¤Þ¤Ê¤¤¤È¡Ë¡×¡£ºî¶È¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤¿¶á¤¯¤Î»³¸ý¾ù¤µ¤ó¡Ê73¡Ë¤¬½õ¸À¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀî¤Î¤½¤Ð¤Ç°é¤Á¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ë¤Ï¥¦¥Ê¥®¤òÊá¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤ÎµÈ¸¶ÏËÍ¤¤µ¤ó¡Ê16¡Ë¤Ï¡ÖÀîÍ·¤Ó¼«ÂÎ¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¡£»Å³Ý¤±¤ò³«¤±¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëËÜÌÀ¡¢¶¡¢Ä¹Î¤¤Î3ËÜ¤ÎÀî¤Î¿å¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¦¥Ê¥®¤ÎDNA¤ò¸¡½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Ë¤Ï¶á¤¯¤Ç±Ä¶È¤¹¤ëÎÁÍýÅ¹¤äÊüÎ®»ö¶È¤Î±Æ¶Á¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤ÇëÝÁáÏÑ´³ÂóÃÏ¤ÎÄ¬¼õ¤±ÄéËÉ¤Î¾åÎ®¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÜÌÀ¡¢¶¤ÎÎ¾Àî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÕµû¤ÎÁÌ¾å¡Ê¤½¤¸¤ç¤¦¡Ë¤¬Æñ¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¡¢²Ê³ØÉô¤ÏÅ·Á³Êª¤¬¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Ä¹Î¤Àî¤«¤éÃå¼ê¡£º£¸å¡¢ÀÐÁÒ¥«¥´¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÊ¬ÀÏ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡²Ê³ØÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤·¤Æ8·î²¼½Ü¤ËëÝÁá»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ö¥¦¥Ê¥®¤Î¡ÈÁÛ¤¤¡É¤òÃµ¤ë¼ã¼Ô¸òÎ®¤Î¹¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢»³Ìç¡Ê¤ä¤Þ¤È¡Ë¹â¡ÊÊ¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô¡Ë¡¢Ê¡²¬Ãæ±û¹â¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë¡¢ÅìËÌÂçÇÀ³Ø¸¦µæ²Ê¤ÎÂç³Ø±¡À¸¤Ê¤É¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£
¡¡ÍÌÀ³¤±è´ß¤ÇÊá³Í¤·¤¿ÃÕµû¤ò¿åÁå¤Ç»ô°é¤¹¤ë»³Ìç¹â¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿åÁåÆâ¤Ë¥¯¥¹¥Î¥¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¿å¤¬±ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ÃÕµû¤Î¸º¾¯Î¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ç¹ÍÕ¼ù¤Î¿¹¤¬½ÅÍ×¤È¤Î¸«²ò¤òÆ³¤¡¢¤½¤ÎÀ¸°é¤òÁË¤àÃÝ¤ÎÈ²ºÎ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐÃÅ¤·¤¿Ãæ¹âÀ¸¤äÂç³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿åÊÕ¤ä»³ÎÓ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬¹âÎð²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£³Æ¿Í¤Ï¡Ö¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ý¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¡Êº£°æÃÎ²Ä»Ò¡Ë
¡¡¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¡¡ÆüËÜÎóÅç¤«¤éÆî¤ËÎ¥¤ì¤¿¥Þ¥ê¥¢¥Ê³¤¹ÂÉÕ¶á¤Ç¤Õ²½¡£³¤Î®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ò¤Ï¤¸¤áÅì¥¢¥¸¥¢±è´ß°è¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¡¢°ìÉô¤ÏÀî¤òÁÌ¾å¡Ê¤½¤¸¤ç¤¦¡Ë¤¹¤ë¡£IUCN¤Ï¥Ë¥Û¥ó¥¦¥Ê¥®¤Î¤Û¤«¿©ÍÑ¤Ë¤µ¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«¥¦¥Ê¥®¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¦¥Ê¥®¤òÀäÌÇ´í×ü¼ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£