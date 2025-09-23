防衛省は本年度3回目となる補助金配分を公表した。佐賀市の二つの公民館改修工事について、本年度分の事業費計約3億300万円のうち1億1800万円が対象になる。佐賀駐屯地の開設に伴う補助金で、同市への適用は3例目。

市によると、駐屯地に近い東与賀公民館（東与賀町）と諸富町公民館（諸富町）の整備が対象。それぞれ来年度までの2カ年計画で総事業費は計約7億7300万円。このうち同省からの補助率は75％を見込む。

両公民館への補助を申請した理由について、市公民館支援課は「施設が老朽化していたことに加え、駐屯地で何か起きた際に避難所にもなるため」と述べた。

同省の補助は「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」（環境整備法）に基づいた措置。生活環境に影響を与える防衛施設と周辺地域との調和を図ることを目的に、所在地自治体に対し、ごみ処理施設や公園、農林水産施設などの整備費の一部を負担する。

同市では4月、駐屯地近くの戸ケ里漁港（川副町）の舗装整備事業に1400万円の補助が決まり、初の適用例となった。7月には市清掃工場（高木瀬町）の改修工事が対象となり、事業完了の2028年度までに、総額約88億円の補助が見込まれている。 （竹中謙輔）