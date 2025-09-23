佐賀県鳥栖市の鉄道文化を次世代に継承しようと、JR鳥栖駅構内の南側地下通路で鉄道写真展「よみがえる鉄道のまち 鳥栖」が開かれている。元国鉄職員の原英機さん（82）が昭和40年代に撮影したモノクロ写真16点が並び、原さんは「鳥栖が『鉄道のまち』だと知らない人が多い。写真を見て、鳥栖をもっと盛り上げてもらいたい」と語った。来年3月まで作品を入れ替えながら展示する。

明治時代に開設された鳥栖駅は長崎線と鹿児島線が分岐する鉄道の要衝。旧国鉄時代は車両基地に当たる「機関区」や貨物列車を仕分ける「操車場」が置かれ、鳥栖市を含む全国12カ所が国鉄から「鉄道のまち」に認定されていた。

写真展は原さんが所属する市民団体「門トス鉄道復活隊」が企画し、JR鳥栖駅が展示場所を提供した。

「サ・ヨ・ナ・ラD51」と題した1枚は、鳥栖機関区の蒸気機関車（SL）のラストランを収めた。1972（昭和47）年3月14日の撮影で、車両の先頭部分に「ご苦労さま」「さようなら」と書かれたプレートが掛けられている。

SLで働く乗務員や機関士の姿、SLに石炭を供給する給炭機の上から複数の線路が交差する機関区内を記録した写真など、職員だったからこそ撮影できた貴重なカットが並ぶ。

復活隊は鳥栖市が「鉄道のまち」であることを広く認知してもらい、鉄道記念館の開設を働きかけるための署名活動を展開中。メンバーの高桑正誠さん（24）は「行政や民間企業と垣根を越えて、鉄道のまちづくりを一緒に議論したい」と話した。復活隊のLINEアカウント＝QRコード＝から署名できる。

（前田絵）