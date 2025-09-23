◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3−2阪神(22日、神宮球場)

ヤクルトの5年目の助っ人オスナ選手がチームへの愛を語りました。

2-2の同点の8回、「3打席目はチャンスで凡退してしまったので、いつも以上に集中していた」と話すオスナ選手は、ドリス投手のインコースのストレートをとらえ、左中間への一発。決勝の14号ソロに「最高の結果でした」と振り返りました。

今季はシーズン序盤から主軸の村上宗隆選手をケガで欠き、苦しい1年。残り9試合を残し、借金24の最下位に沈みます。

お立ち台では、「1年間苦しい戦いが続いていましたけれど、(ホームランを)みんなに祝ってもらって、このチームは大好きですし、ファミリーみたいな存在」と仲間についてコメント。

またファンの声援には、「とても心強い。5年目になりますが、1年目からヤクルトファンの存在の大きさを感じている。これからもよろしくお願いします」と改めてチームへの愛を語りました。

オスナ選手はヤクルト5年目の助っ人。今季は苦しいチーム事情の中で、村上選手に次ぐ14本塁打やチームトップの61打点を記録しています。