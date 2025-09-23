お笑いタレントのキンタロー。さん（43）が22日、映画のイベントにレオナルド･ディカプリオさんにふんし登場。ブレイクのきっかけとなった、前田敦子さん（34）に感謝の思いを伝えました。

この日行われたのは、映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』の公開前イベントです。映画の主演であるレオナルド･ディカプリオさんにふんし登場したキンタロー。さんは、「ハロージャパン。2頭身のレオナルド･ディカプリオです」と挨拶。英語と日本語を交えながら「急いできたから飛行機に8頭身忘れました。みなさんが見ているのは2頭身の残像です」と、笑いを誘いました。

前田さんが「愛おしいです」と笑顔を向けると、AKB48時代の前田さんのものまねでブレイクしたキンタロー。さんは「わたしの神様。フライングゲットの神様。会いたかった会いたかった」とコメント。さらに、前田さんに対して「彼女なしでは飯食えない。東京にもいられなかった。彼女のおかげで今この足を踏んでいる。すべては彼女から始まった。足向けて寝られないです。命の恩人です」と、感謝の気持ちを伝えました。