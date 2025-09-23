大谷翔平 9試合連続安打も54号はお預け シュワバーとの本塁打争いは依然53本で並ぶ



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月21日(日本時間22日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平は21日（日本時間22日）、本拠地ドジャースタジアムで行われたジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打2三振だった。

今季53本塁打を放っている大谷だったが、この日は一発は出ず、ナ・リーグ本塁打争いはフィリーズのシュワーバーと並んだまま首位タイとなっている。

大谷は第1打席で空振り三振、第2打席はセンターライナーに倒れたものの、第3打席で右前打を放ち、9試合連続安打をマーク。第4打席は再び空振り三振に終わり期待された54号はお預けとなった。打率は.283、OPSは1.015をとしている。

試合は両軍の若手投手が躍動。ドジャース先発のエメット・シーハンは6回を1安打無失点、ジャイアンツ先発のマクドナルドも6回4安打無失点と投げ合い、投手戦が続いた。

試合が動いたのは7回、大谷の前を打つマンシーが出塁し、後続の安打でドジャースが先制点を奪ったが、8回に救援陣が崩れて逆転を許し、最終的に1-3で敗れた。

地区優勝マジックは「3」のまま。ドジャースは22日が移動日となり、最短での優勝決定は大谷が先発予定の23日（日本時間24日）となった。







大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



佐々木朗希 ブルペン転向の可能性も ロバーツ監督「彼はチームのために何でもやるつもりだと聞いている」



大谷翔平とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？