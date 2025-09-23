スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。

E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！

■今回の結果は？

今日の質問は「イタリアン、好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？

■今回の質問:イタリアン、好きなのどれ？

・「イタリアン、好きなのどれ？」の結果は…


・1位 … パスタ 57%
・2位 ピザ 33%
・3位 カルパッチョ 5%
・4位 リゾット 4%

※小数点以下四捨五入

39,417票




・結果はいかがでしたか？


今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。

■今日のおすすめレシピ

簡単絶品！ツナとナスのトマトソースパスタ


【材料】（2人分）

スパゲティー 160g
  塩 大さじ 1
ナス 1本
オリーブ油 適量
<トマトソース>
  玉ネギ(みじん切り) 1/4個分
  ニンニク(みじん切り) 1片分
  オリーブ油 適量
  水煮トマト(缶) 200g
  ツナ(缶) 1/2缶
  ローリエ 1枚
  塩 少々
  コショウ 少々
イタリアンパセリ 適量
粉チーズ 適量

【下準備】

1、ナスは加熱する直前に、皮をしま模様にむいて、1.5cm幅の輪切りにする。



2、ツナは缶汁をきっておく。

【作り方】

1、＜トマトソース＞を作る。深めのフライパンに、オリーブ油を中火で熱して玉ネギとニンニク、塩を加えて炒める。



2、しんなりしたら水煮トマト、ツナ、ローリエ、コショウを加えて、フツフツとした状態で10分程度煮る。

水煮トマトがホールトマトの場合は、手でつぶしながら加えてください。



3、フライパンにオリーブ油を多めに入れて、中火で熱してナスを加える。柔らかくなるまで両面を焼く。(2)に加えて、サッと煮る。



4、たっぷりの熱湯に塩を加えて袋の表示時間よりも1分短くスパゲティーをゆでてザルに上げる。(3)に加えて混ぜ合わせる。

パスタのゆで汁は捨てずにとっておき、ソースの汁気がなくなったら加えてのばして下さい。



5、器に盛ってイタリアンパセリを飾り、お好みで粉チーズを振る。



(E・レシピ編集部)