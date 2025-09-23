イタリアン、好きなのどれ？＜回答数 39,417票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第297回】
E・レシピ編集部のTです。
■今回の結果は？
今日の質問は「イタリアン、好きなのどれ？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:イタリアン、好きなのどれ？
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
簡単絶品！ツナとナスのトマトソースパスタ
【材料】（2人分）
スパゲティー 160g
塩 大さじ 1
ナス 1本
オリーブ油 適量
<トマトソース>
玉ネギ(みじん切り) 1/4個分
ニンニク(みじん切り) 1片分
オリーブ油 適量
水煮トマト(缶) 200g
ツナ(缶) 1/2缶
ローリエ 1枚
塩 少々
コショウ 少々
イタリアンパセリ 適量
粉チーズ 適量
【下準備】
1、ナスは加熱する直前に、皮をしま模様にむいて、1.5cm幅の輪切りにする。
2、ツナは缶汁をきっておく。
【作り方】
1、＜トマトソース＞を作る。深めのフライパンに、オリーブ油を中火で熱して玉ネギとニンニク、塩を加えて炒める。
2、しんなりしたら水煮トマト、ツナ、ローリエ、コショウを加えて、フツフツとした状態で10分程度煮る。
水煮トマトがホールトマトの場合は、手でつぶしながら加えてください。
3、フライパンにオリーブ油を多めに入れて、中火で熱してナスを加える。柔らかくなるまで両面を焼く。(2)に加えて、サッと煮る。
4、たっぷりの熱湯に塩を加えて袋の表示時間よりも1分短くスパゲティーをゆでてザルに上げる。(3)に加えて混ぜ合わせる。
パスタのゆで汁は捨てずにとっておき、ソースの汁気がなくなったら加えてのばして下さい。
5、器に盛ってイタリアンパセリを飾り、お好みで粉チーズを振る。
(E・レシピ編集部)
