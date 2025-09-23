米１０年債利回りは上昇続く ＦＯＭＣ委員は慎重姿勢が多い＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇続く ＦＯＭＣ委員は慎重姿勢が多い＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28）

米2年債 3.605（+0.034）

米10年債 4.151（+0.023）

米30年債 4.769（+0.026）

期待インフレ率 2.373（-0.017）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは上昇。ＦＯＭＣ委員の発言が複数伝わり、政策判断に慎重姿勢を取るとの見方を示している。政策金利に敏感な２年債利回りは３．６０％台に上昇し、利回りは全ての年限で上昇した。



ＦＲＢ当局者の発言は、インフレが依然として目標を上回って推移していることから慎重なトーンを繰り返す内容となった。高止まりするインフレの中で追加利下げの余地は限定的だと見ている。



２－１０年債の利回り格差は＋５４（前営業日：＋５５）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

