タレントのマツコ・デラックスが２２日放送の日本テレビ系「月曜から夜ふかし」（月曜・午後１０時）に出演。現在の体調に言及する一幕があった。

８月に北海道での仕事に向かおうとした羽田空港で腰の亜脱臼を発症。休養に追い込まれたマツコはこの日、「今、あれ、塗ってんのよ、湿布の塗るヤツを」と口に。共演の村上信五が「まだ完治してないの？」と聞くと「しないわよ、もう」と諦めたように話した。

「もう、何…。なんだろう、これ。常におびえながら生きている感じ。立つ時とか、ベッドから起きる時とか。う〜、気をつけなきゃって常に緊張してる感じ」と正直に明かすと「ウンコをするのにイキんだりするのも怖い。くしゃみなんて、もうブブブブ、ブッって分散させてるわよ。ウワッってならないように分散型のくしゃみにしてるわよ」と独特の表現で続けた。

村上に「隠居や、隠居」と言われると「そろそろ皆さんにキリのいいところで辞めさせていただきますから。ちょっと考えておいて下さいねってね、皆さんに」とマツコ。

この言葉に観覧席から「え〜っ！？」という言葉があがると「え〜っ！？ていうヤツが一番、信用できないんだよ！ え〜っ！？て言いながら推しにばっかりカネ使ってんだろ。俺にもおまえ、お賽銭箱置いておくから。なんにもないのよ、あたしには。貢ぎ物ができるシステムがなんにもないから、どうしよう？ どこに置いておけばいい？ お賽銭箱、マツコ神社？」と問いかけていた。