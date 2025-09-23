イギリス政府がパレスチナの国家承認を正式発表したことを受け、パレスチナ代表部は大使館に格上げされると明らかにし、旗の掲揚を行いました。

記者

「いま旗が掲げられました。周辺からは歓声と拍手があがっています」

パレスチナ代表部は22日、ロンドン市内の建物の前でパレスチナの旗を掲揚する式典を行いました。ゾムロット大使は演説で、パレスチナ代表部が近く「大使館」に格上げされるとして、新たな看板のデザインを示しました。

その後、JNNの単独インタビューに応じ、「国家承認するか否かではなく、いつ承認するかの問題だ」として、承認を見送った日本政府に対しコメントしました。

パレスチナ代表部 ゾムロット大使

「イスラエルがジェノサイドを行っている今でなければ、いつでしょうか？ すでに遅すぎるため、イスラエルはガザやヨルダン川西岸であらゆる横暴な行動ができているのです」

大使は、「イスラエルによるガザ侵攻を終わらせるための多くの取り組みに向けた重要な一歩だ」として、日本に対し「早期にパレスチナを国家承認するよう期待している」と訴えました。