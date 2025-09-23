プロ野球・巨人の中山礼都選手が今シーズン好調を維持している打撃や慣れない外野の守備について語りました。

2020年にドラフト3位で入団してからプロ5年目のシーズンを過ごしている中山選手。6月29日のDeNA戦では、ジャクソン投手からプロ初本塁打を記録すると、ここまで7本をマークしています。特に9月13日の阪神戦では、チームが初回に3失点した直後の裏の攻撃で逆転満塁弾。長打力だけでなく勝負強さも目立っています。

そのホームラン数が増加している理由について、中山選手は「打席の中で余裕というか、しっかりボール球は見極められていますし、自分の有利なカウントまで持っていく打席がすごく増えたので、そういうのがホームランの数につながってるかなと思います」と手応えを口にします。

また本来は内野手でありながら、守備では外野を任されることが増え、慣れないなかでも奮闘。一方で田中将大投手が日米通算200勝をかけて先発した9月15日のDeNA戦での悔しさを語ります。

その試合で中山選手はライトを守り、5回まで0-0と試合が投手戦。6回は2アウト1、2塁という状況でライトへの鋭いライナーが飛び、中山選手は果敢にジャンピングキャッチを試みるも、グラブからこぼれ、記録は2塁打。1塁ランナーも生還し2点を奪われ、田中投手の200勝達成はお預けになりました。

その打球を捕れなかった悔しさから、中山選手はベンチで田中投手に謝罪。「自分自身も捕りたかったですし、チームもあの失点で負けてしまったので、すみませんっていうのを伝えて」と当時の心境を語り、「(田中投手が)前向きな言葉をかけてくださったので、そこはもう一回練習して、次は絶対捕れるようにというのを思いました」と田中投手とのやり取りを明かし、守備面での成長を誓いました。

(9月22日放送のCS日テレジータス『超ジャイアンツ』を再構成)