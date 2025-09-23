

「つたや」全景。スナックだけが他の部分から独立しており、それ以外は1階、2階ともに内部でつながっている（写真：筆者撮影）

【写真】廃居だが内部には凝ったつくりが残っている

温泉街には"色っぽいエリア"がつきものである。一時期の衰退からは信じられないほど人が集まるようになった静岡県熱海市にも当然そうしたエリアがあった。

そのエリア内に残された築70年の建物が、30年ほど放置されていた期間を経て再生されようとしている。建物だけでなく、エリア一帯を蘇らせようという動きを見てきた。

新所有者が望んだ「解体ではなく活用」

熱海駅から海に向かって坂を下り、観光客でにぎわう熱海銀座商店街を右折。早咲きの熱海桜が映えるスポットとして有名な糸川を渡ったあたり、今の町名でいえば「中央町」と言われる界隈が、かつて「糸川花街」と呼ばれた熱海の"色っぽいまち"である。

昭和33年に売春防止法が全面施行されるまでは客を呼び込む女性が立っている姿が見られたそうで、今、その大半は飲食店などに変わっている。

だが、よく見ると「妓楼（ぎろう）建築」「カフェー建築」と言われる独特のスタイルが残る建物が、数は少なくなったものの点在している。そのうちの一軒、しかもひときわ目立つ四つ角にある建物が「つたや」である。

【この記事の写真（50枚）】記事中に使わなかった写真も多数！廃居だけれど味わい深さが残る建物、周辺エリアの様子など

建物の上部には蔦（つた）を模したマーク、そしてつたやの文字が残っており、間違うことはない。



建物上部のつたやのマーク（写真：筆者撮影）



つたやの文字もまだ読める。1階右手はおにぎり・お茶漬けの店舗だった（写真：筆者撮影）

長年放置され処分を検討していた

つたやは築70年。30年ほど前に相続が発生したが、大量の残置物を残されたままで長らく手が付けられずに時間が経過。それでも最近になって所有者が処分について地元の不動産会社に相談していた。

「もともとは1階で飲ませ、2階で遊ばせるという形式で営業。その後業態は転換していたものの、親から子へ相続された時点で営業していたのは今も入居している1階のスナックのみ。

2階はオフィスとして貸していたようですが、どういう経緯か、コピー機などのオフィス設備が残されていたほか、最後に居住していたと思われる人たちの残置物も多数。

加えてスナック以外の1階の店舗、住居、2階8室が全部つながっていて分割できず貸しにくい。それなら売却しようか、となったところで話が中断していました」と地元のマチモリ不動産の三好明さん。



客席の各コーナーごとに屋根がかかり、スペースが仕切られていた（写真：筆者撮影）



おにぎり、お茶漬け店とは反対側、住居として使われていたらしい部分。手前に台所があり、奥に和室（写真：筆者撮影）



2階に上がったところ。左右に個室がある（写真：筆者撮影）



壁にはこんな写真も貼られていた。時代がわかる（写真：筆者撮影）

しばらくして「つたや」が売却されたと情報が流れてきた。これまで売却された元妓楼建築の多くは解体され、駐車場か、建売住宅になってきた。「つたや」も他物件同様に取り壊されてしまうのかと思っていたところ、スナックのママを通じて話があり、三好さんは新所有者と会うことに。

「新所有者は開口一番、つたやは残さなくてはいけない、そのために購入したと言われました。元遊郭の建物で文化的に意義がある、日本はこういうものこそ残さなくてはいけないと言うのです。

非常に文化に対するリテラシーの高い方で、その意気に感じ、弊社でマスターリースをし、活用してくれる人を探すことになりました」（三好さん）



つたや夜景。中央にあったスナックの名称が入った屋根はその後破れてしまった（写真：郄須賀哲さん提供）



凝ったつくりになっている（写真：筆者撮影）

レトロなバーオーナーがプロデュース

そこで2024年10月に「つたや」を舞台に熱海のまちづくり会社machimori主催でリノベーションスクールを開催、使い方を模索することになった。

リノベーションスクールとは実在の遊休不動産を対象に参加者が地域再生のためのビジネスプランを模索するというもの。参加者は「つたや」を内見、どう改修し、どう使うのがいいのかを検討した結果、まちの歴史を伝えていく場としての活用を探ることになった。

「不動産事業的には2階の8室をシェアオフィス、シェアハウスなどにするのが定石で収益も上がりますが、それではせっかくの建物を公開できない。そこで全室に誰もが入れるような貸し方をすることを考えています。

具体的には1階の、かつてお茶漬け店が入っていた区画に地元でバーを営む郄須賀哲さんが入り、1階の住居部分、2階8室はそれぞれに貸します。郄須賀さんには管理を委託、建物全体のプロデューサーとしての役割も担っていただくことになっています」（三好さん）

今後、つたやを変えていく役割を務めることになった郄須賀さんは2017年に東京から熱海に移住してきたフリーランスの編集者・ライター。2022年には中央町で、「つたや」同様に30年ほど空き家になっていた築70年の建物を借りて「バーコマド」を開業した。



バーコマド店内で。左はつたやの再生を切り盛りすることになったバーコマド店主、郄須賀哲さん。右は熱海銀座商店街を拠点に、最近ではそこにとどまらない事業を展開するマチモリ不動産の三好明さん（写真：筆者撮影）

「古い建物を残せなかった」敗北感が起点に

郄須賀さんの出身は愛媛県松山市。近くに道後温泉があり、裏手にはかつて"色っぽいまち"があった。

「ネオン坂という歓楽街です。坂の上には朝日楼という遊郭だった建物が残されており、一時は保存活動もありましたが、結局残りませんでした。今ではネオン街の痕跡もほぼ残っていません。

上京して入った大学には築70年近い寮があり、廃止反対の運動が盛んで、建物内はカオス。寮内にカフェやバー、ギャラリーが作られ、私もバーテンダーをやっていたことがあります。熱心に保存活動に関わりましたが、これも結局残せなかった。

それで、どこか自分の好きな古い建物を残せなかったという敗北感を引きずっていたのでしょうね。移住した熱海で偶然、廃墟状態になっていた今のバーコマドと巡り合い、それまで店をやるつもりなどまったくなかったはずなのに、店内を見た途端に私が借りますと言っていました」（郄須賀さん）

雨が降ると雨漏りして床に3センチほども水がたまるような状態の物件を改修。昭和の雰囲気を彷彿とさせるバーとして再生させた。



改修前の店内。壁はぼろぼろ、雨が降ると雨漏りする状態だった（写真：郄須賀哲さん提供）



改修前の2階。こちらも階下同様に荒れていた（写真：郄須賀哲さん提供）

さらにその2階を利用、怪談話を聞くイベントなどを開催して地域の人と訪れた人をかき混ぜる、夜のまちの活性化に貢献するなどしてきた。その流れの先に「つたや」がある。



緑のキャノピーがバーコマド。壁に小さな窓があるのが見えるだろうか（写真：筆者撮影）



店内。ごくごくコンパクト（写真：郄須賀哲さん提供）



怪談イベント時の風景（写真：郄須賀哲さん提供）

個別の店舗が、あるいはイベントである日だけ地域を盛り上げてもそれは大きな流れにはならない。「やはり地域に人が集まり、交わる場が欲しい」、郄須賀さんだけでなく、地元の事業者たちがそう思っていたところに「つたや」の話が舞い込んできた。

そこで郄須賀さんはリノベーションスクールに関わり、最終的に「つたや」全体をプロデュースすることになったのである。

熱海の抱える課題

中央町のみならず、盛り上がっているように見える熱海自体にも課題はあり、「つたや」再生はその解決のための一助にもなるのではないかと郄須賀さんは考えている。

「駅前、熱海銀座商店街など人が集まっている場所でも人が並んでいる店、誰もいない店があり、それ以外の場所にはほとんど人がいないなどにぎわいには大きな差があります。

たいていの人は事前に調べた店だけに行くからですが、熱海にはそれ以外にも面白い場所がたくさんある。ただ、行ってみたくてもネット上には情報がなく、知らない場所に行くのは怖いと思う人もいる。

つたやはそんな人の背中を押す、地元の情報を提供する場にしようと考えています」（郄須賀さん）



熱海駅前のにぎわい。シャッターの閉まっている店はなくなった（写真：筆者撮影）

もうひとつの課題は熱海に少ない夜のコンテンツを生むということ。熱海では夕方以降店舗は閉まってしまい、開いているのは飲食店だけ。そこで夕方から夜までの居場所となる、夜も楽しい場所を作ろうと考えている。

今後、建物の改修を経て2025年10月末から11月下旬にまずオープンするのは郄須賀さんが経営する熱海の夜の雑貨店。

ここは観光客向けだけでない雑貨類などを販売する場所であり、まちの歴史を伝える場ともなる予定だが、他の部屋には書店やレコード店その他個性的な店舗を集めることを計画している。

これまでの熱海になかった文化拠点的な空間が生まれるということだろう。



これらの部屋それぞれに異なる事業者を入れて夕方から夜にかけて楽しい場所にするという（写真：筆者撮影）

さて、実際の「つたや」だが、1階、2階ともに雨漏りが激しく、一部の壁は崩壊している状態。それでも建物内には往時の繁栄を思わせる箇所が多く残されており、見どころは多数。



あちこちの部屋に雨漏りの跡（写真：筆者撮影）



こちらの部屋は壁がひどい状態（写真：筆者撮影）

1階の元お茶漬け店内には壁に建物名である蔦やひょうたんの形の飾り窓があり、店内の各コーナーを分けるように屋根が掛けられているのも人目を惹く。



店内は小さな個室状のスペースに分けられていたらしい（写真：筆者撮影）



1階、おにぎり、お茶漬け店だった内部。ここにも蔦のマーク（写真：筆者撮影）

1階にはレトロな雰囲気のタイル張りの浴槽があり、かつては温泉が引かれていたらしい。



1階の風呂。温泉が引かれていたらしい（写真：筆者撮影）

2階の個室にはそれぞれに菊、梅などと花の名前が付けられており、各室ともに意匠が異なる。茶室、数寄屋建築でよく使われる網代天井の部屋もあり、お金をかけて作られたことがわかる。



各部屋には花の名前が付けられており、それぞれに違うデザインが施されていた（写真：筆者撮影）



網代天井。手のかかる作りで、こだわって建てられていたことがわかる（写真：筆者撮影）

洗い出しに石を埋め込まれた廊下もこうした時代の旅館建築にはよく見られるもの。かつての熱海にはこうした職人が多くいたのだろう。建物好きなら眺めて楽しいはずである。



古い旅館ではたまに見かける石などを埋め込んだ廊下（写真：筆者撮影）



傘を模した天井。これも手間のかかったもの（写真：筆者撮影）

「関西では宿や飲食店になっているなどで入れる元遊郭の建物がありますが、首都圏界隈ではほとんどありません。つたやは都市から一番近い、入れる遊郭建築ではないか、と言ってくださった人もいます」（郄須賀さん）

店舗オープン前の10月17〜26日には「GLOUND ATAMI 2025」と題するアートイベントの開催が予定されており、「つたや」も会場になる予定。建物内部を早く見てみたい人はそこで訪れてみる手がある。

また、「つたや」の新所有者は隣の建物も購入。今後、そちらの再生も行われていく計画だ。細い、人ひとりがやっと通れる路地の奥に入り口があるという難度の高い物件だが、こうして少しずつ中央町の妓楼建築が開いていけばまちの雰囲気も変わっていくだろう。



人ひとりがようやく入れるほどの路地の奥に入り口がある。熱海にはこうした使いにくい作りの建物も少なくない（写真：筆者撮影）

「つたや再生」から始まる物語

三好さんはそれをきっかけに熱海の空き家、廃墟が開いていくことを期待している。

「このエリアも含め、熱海には数多くの使われていない建物があります。つたや再生をきっかけに古い建物でも使えること、使うことでまちが変わることを知っていただければ」（三好さん）



細部に凝ったつくりのある建物が多いエリアでもある（写真：筆者撮影）

移住希望者は多いものの、借りられる、使える不動産がない状態が続く熱海。店や住宅として既存の建物がもっと使えるようになれば。「つたや」の再生は熱海の次につながる大きな可能性を秘めている。まずは再生を楽しみにしたい。

【この記事の写真（50枚）】記事中に使わなかった写真も多数！廃居だけれど味わい深さが残る建物、周辺エリアの様子など



連載一覧はこちら

（中川 寛子 ： 東京情報堂代表）