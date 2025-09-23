timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）が、本日9月23日24時25分より放送される。

今回は、漫才コンビ 紅しょうがの熊元プロレスと稲田美紀、お笑いトリオ ぱーてぃーちゃんから信子と金子きょんちぃをゲストに迎え、おなじみの番組オリジナル競技『立道（たてどう）』で対決。timeleszと女性芸人チームの真剣勝負が繰り広げられる。

ペットボトルを投げて、回して、立てる『立道』。timeleszメンバーはこれまでHey! Say! JUMP、デンソーアイリス女子バスケチームと対戦し、数々の名勝負を展開してきた。そんな8人に対し、信子が「新メンバーの５人は最近ちやほやされすぎ。今日は、その伸びた鼻をへし折りに来ました！」とコメントするなど、開幕早々に気炎を吐く芸人たちにtimeleszはすっかり圧倒される。

今回の『立道』では、芸人チームのメンバーがそれぞれ、timeleszメンバーの中から戦いたい相手を1人ずつ指名していくことに。また、今回のMCは久々にメンバー8人の中からくじ引きで決定。最後はこれまでの『立道』と同じく、勝ったチームが負けたチームに対して好きなことを要求できるというルールが施行される。

さらに、今回の放送では番組初の全国放送ゴールデンスペシャルとして、9月27日21時～23時10分に放送される土曜プレミアム『タイムレスマン』より、本編映像の一部がオンエアされる予定だ。

（文=リアルサウンド編集部）