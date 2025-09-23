

クルーズ船に乗りながらリハビリする旅もある（写真：Andrey Armyagov／PIXTA）

【写真で見る】クルーズ船でリハビリ

クルーズ船の旅といえば、美しい景色を眺め、芸術に触れ、お酒や食を楽しむなど余暇を味わうもの……と、多くの人が想像するだろう。しかし、介護リハビリを集中的に受けるために航海する旅もある。「ポラリス×クルーズ」だ。

船上でのリハビリテーション（以下、リハビリ）とは、一体どんなプログラムなのか。クルーズに参加する方の声を聞くとともに、主催者で医師の森剛士さんにその意図を聞いた。

見えてきたのは、日本の自立支援介護の現状と課題だった。

乗るときは車いす、降りるときは自分の足

世界を周遊するクルーズ船で集中的に行う、要介護者のリハビリプログラム。株式会社ポラリスと、ピースボートなどを主催する株式会社ジャパングレイスが提供するサービスだ。

「周遊」という文字からは、各地の景色を楽しみ、美味しい食事に舌鼓を打ち、余白のある時間を楽しむイメージが湧く。一方、リハビリというと楽しさよりは努力を伴うもの、というイメージがあり、周遊の旅とは相反するようにも感じる。

あえてクルーズ船で挑むリハビリ、一体どんな内容なのだろうか。

ポラリス×クルーズは、ピースボート地球一周の船旅の参加者を対象にしたプログラム。100日間あまりでクルーズ船で世界を巡りながら、参加者はリハビリを行っていく。



ピースボートと提携して行う介護リハビリプログラム「ポラリス×クルーズ」（写真：ポラリス提供）

東京科学大学の医療・創薬データサイエンスコンソーシアムと連携し、介護DXを用いた自立支援を進めるポラリス。同社がジャパングレイスと提携し、本格的に本プロジェクトを開始したのは、2023年4月。「乗るときは車いす、降りるときは自分の足」というコンセプトだ。

船内では、毎日約30分の歩行やパワーリハビリテーション（以下、パワーリハ）を実施。パワーリハとは、加齢や病気によって衰えた身体機能や心理機能を回復させるためのリハビリのことで、マシンを使って筋肉に軽い負荷をかけ、全身の筋力アップを促す。

参加者の体内の水分量、活動量、お通じ、薬剤服用歴、血圧、体重などは、健康管理システムを活用して記録する。

スタッフは看護師と介護職員の3人で、約20人の参加者をケアする。‎体調管理や、食事排泄の介助のほか、寄港地での介助も行っている。森さんもシンガポールまでは乗船して、利用者の様子を見守る。

リハビリが終わると、自由時間。ほかの乗船客と同じように過ごす。

歩けなかったら「全額返金」

サービスが本格的に始まってから1年。これまでに4回出航している。参加者の累計は40名ほどで、要支援1・2が3名、要介護1・2が5名、要介護3は4名、要介護4が2名。利用者の7割が70歳以上（平均年齢は76歳）だ。‎

利用料金は、世界一周クルーズ料金318万円（アウトサイド II／大人お一人様）に、サービス料69万8000円〜99万8000円がプラスされる。

決して安い金額ではないが、「歩けるようにならなかったら全額返金※」という保証をつけており、ポラリスにとって実にプレッシャーがかかる内容でもある。だが、それだけ参加者の体が回復する見込みがあると見越しているからだろう（※返金規定あり）。

実際のプログラムはどんなものなのだろうか。2025年7月時点で、絶賛航海中の2人に話を聞くことができた。AさんとYさんはともに70代。ともに夫婦でクルーズ船に乗っている。

「歩くことに不安」参加者の思い

Aさんは足が悪く、乗船準備中に10日間ほど車いすの生活を送った。

「そうしたらびっくりするほど歩けなくなったんです。このままだと下船したとき、私は完全に歩けなくなると思うと怖くなって……。なんとかしたいとプログラムに参加しました」（Aさん）



歩くことに不安があるAさん。ゆっくりとデッキを歩いてリハビリ（写真：ポラリス提供）

一方、クルーズ利用は3回目のYさん。介護プログラムへの参加は初めてだという。「少し前にパーキンソン病になりまして。症状を少しでも改善したいと思い、参加しました」と打ち明けてくれた。



マシンで足の上下運動をするYさん（写真：ポラリス提供）

2人の1日は、朝7時に起床するところからスタート。8時に朝食をとり、午前中は船内新聞をながめたり、アクティビティに参加したりする。もちろんゆっくりくつろぐ日もある。

昼食後、午後からはパワーリハ。ウォーキングやマシントレーニングで体を動かし、2時間みっちりプログラムを受ける。そして夜はしっかり休む。

クルーズをあますことなく楽しみたいという好奇心はあるが、無理は効かない。世界各国への周遊で船内の環境は変化するため、発熱や風邪などで体調を崩す人も。おのおのが無理のないスケジュールで参加している。

想像以上の「よい変化」が訪れた

そのなかでもAさんは積極的にパワーリハに参加している1人だ。「始めはね、私にはまだまだ必要のないプログラムだって思ってたんです」と言う。しかし、パワーリハを続けると、歩く力だけでなく、本人も想像していなかった“よい変化”があったそうだ。

「実は、20年間左半身が麻痺していて、左手が動かせなかったんです。でも、パワーリハを受けたら関節がゆるんで動くようになったんです。

服の脱ぎ着がとってもラクになりました。歩けるようになった以上に、手が動いたことに正直驚きましたね。介護クルーズに参加したなかで、一番大きな変化でした」と声を弾ませるAさん。

「あきらめずに体を使い続ければ、奇跡は起きるのだ」と、話を聞いた筆者も正直驚いた。話を聞いた2人からは、元気で長生きしたいという希望がみなぎっている意欲を感じた。

そもそも森さんがポラリスを設立した理由は、歩けなくなってしまう要介護高齢者が増えていることを憂慮したからだった。

これまで介護の世界では、国の介護方針や介護保険の仕組みによって、要介護者ができないことを手伝う“お世話を中心とした介護”が推進されてきた。「この結果、車いすに頼るようになったり、寝たきりになったりと、歩けない高齢者が増えていったのです」と森さんは言う。

その後、2021年には介護報酬改定の目玉の1つとして「自立支援」が掲げられた。これにより、日本における介護方針は大きく方向転換した。

「自立支援とは“いつまでも自分で歩ける、寝食できるようにするサポート”をいいますが、介護をとりまく世界では、自立支援についてほとんど研究事例がなかった。それを私たちがやろうとしたのです」（森さん）



ポラリス代表取締役の森剛士さん。介護クルーズには毎回同行する（撮影：吉田タイスケ）

森さんによると、要介護高齢者の自立を阻害する要因は5つあるという。脱水、栄養、モチベーション、薬、そしてリハビリの不足だ。介護クルーズでは、1つひとつ要因を取り除きながら自立支援を目指す。

「高齢者は意識していなくても脱水になりやすい。脱水状態のまま歩くと、しんどくて歩きたくなくなる。私たちはまずそこをケアすることから始めます。また、元気に体を動かすために、栄養もしっかり摂ってもらいます。

モチベーションも大切です。車いすの人に『元気になったら何をしたいですか？』と尋ねてももうあきらめているのか、なかなか答えが出てこない。歩けなくなった人、寝たきりになった人に“もう1回元気になって出かけたい”と思ってもらえることが大切です」（森さん）

睡眠導入薬や便秘薬などを服用している人には、薬をやめてもらうのも自立支援の1つだ。森さんは「薬を使うといつお通じが出るかわからないから、便秘薬は使わない。薬の副作用で筋力が低下するのを防ぐという目的もあります」と話す。

そして、何年間も寝たきりのままでいた人が歩くためには、パワーリハが必要だという。

こうしたケアは即日に効果が出るものではない。その点、長期にわたって旅をするクルーズ船だとじっくり時間が取れるため、理にかなっている。

社会保障にできるだけ頼らず自立を目指す

日本の介護保険制度が始まって25年。介護も介護保険の仕組みも、現在は過渡期にある。

介護サービスは、これまで介護士の経験や感覚をもとに提供するのが主流だった。しかし、今は科学的根拠に基づいた介護（科学的介護）へとシフトしつつある。これが第一の変化だ。

2016年の未来投資会議では、安倍晋三首相（当時）が「“予防・健康管理”と“自立支援”に軸足を置いた新しい医療・介護システムを本格稼働させていく」と発言した。



2000年に開始した介護保険制度。統計をとっている23年間で費用は3.6兆円から11.9兆円へと約3.3倍に膨らんだ（出典：厚生労働省令和6年4月1日時点 介護保険財政「財政の仕組み」より）

かつての日本は社会保障制度のおかげで、困ったときも問題はない、保障によって生活を助けてもらえるという考え方が主流だった。

「むしろ保険を使わないと“損”みたいな感覚でしたね。実際、病気や要介護になっても、ケアを潤沢に受けることができました。この社会保障制度は見方を変えると、保険に依存して自立心を失っていく仕組みにも思える」と、森さんは話す。



社会保障給付費用は34年で約2.9倍になっている（出典：国立社会保障・人口問題研究所「令和4年度社会保障統計資料」）

若い人たちが支払う健康保険料や介護保険料は年々増え続け、利用する高齢者との間の需要と供給のバランスが崩れているのは、周知の事実だ。団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となる2025年には、介護や医療の需要が急増し、社会保障制度に深刻な影響を及ぼす。

介護クルーズが問う自立の価値

これからの日本では、これまでのような手厚いケアは望めない。

クルーズでのリハビリプログラムと聞くと、どこか遠い世界のようにも感じるかもしれない。しかし、これは1つのきっかけにすぎない。我々にとって今一番必要なのは、「要介護者が集中して自分のケアと向き合える場、機会を作ること」「自立し、依存しすぎないこと」なのだろう。

森さんは「車いすで生活している人が歩いて生活できるようになることは、どれほど価値があるか。そのことを考えてほしい」と話した。



スタッフが横でサポートしながらリハビリ（写真：ポラリス提供）

（永見 薫 ： ライター）