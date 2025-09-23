海やプールはもちろんジムでも活躍。スタイリッシュに決まる【ビラボン】のUVカットレギンスがAmazonで販売中！
日焼け対策もトレーニングも快適に！UPF50+仕様の【ビラボン】ラッシュガードレギンスがAmazonで販売中！
UV PROTECTION ITEM/UPF50+ UV仕様のポリエステルストレッチジャージを使用したフルレングスのUVレギンス。ウエストバンドにはジャガード織りのロゴが入った平ゴム、左裾にはカラー違いのロゴがプリントされたシンプルな1枚。ボードショーツの下に履きプールや海での日焼け防止のみならず、ワークアウト時のインナーとしても活躍する。
UPF50+のUVカット機能を備えたポリエステルストレッチジャージ素材を使用し、紫外線から肌を守りながら快適な着用感を実現している。
ウエストバンドにはブランドロゴ入りのジャガード織りゴムを採用し、シンプルながらもアクセントの効いたデザインとなっている。
フルレングス仕様でボードショーツの下に重ねても使いやすく、プールや海での日焼け防止にも効果的になっている。
軽量約120gの仕上がりで、ワークアウト時のインナーとしても活躍。スタイルを選ばず幅広いシーンに対応している。
