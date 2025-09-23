timelesz『タイムレスマン』で紅しょうが＆ぱーてぃーちゃんの口撃にタジタジ！「新メンバーの5人はちやほやされすぎ」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszによるバラエティ番組『タイムレスマン』（フジテレビ系）。9月23日の放送では、漫才コンビ・紅しょうがの熊元プロレスと稲田美紀、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんから信子と金子きょんちぃをゲストに迎え、おなじみの番組オリジナル競技「立道（たてどう）」で対決。timelesz vs 人気女性芸人チームの真剣勝負が繰り広げられる。

■番組の名物企画「立道」（たてどう）でtimeleszと女性芸人チームがガチ対決！

“ペットボトルを投げて・回して・立てる”。今や『タイムレスマン』の名物企画のひとつとして熱い注目を集める「立道」。これまでHey! Say! JUMP、デンソーアイリス女子バスケチームと対戦し、数々の名勝負を展開してきたtimeleszメンバーだが、そんな8人の目の前に現れた今回の対戦相手は、紅しょうがの熊元＆稲田、ぱーてぃーちゃんの信子＆きょんちぃの4人からなる「人気女性芸人チーム」。

「新メンバーの5人は最近ちやほやされすぎ。今日は、その伸びた鼻をへし折りに来ました！」（信子）などと、開幕早々に気炎を吐く女性芸人たちに、timeleszはすっかり圧倒されてしまう。

今回の「立道」では、女性芸人がそれぞれ、timeleszメンバーの中から戦いたい相手をひとりずつ指名していくことに。いったいどんな対戦カードが組まれるのか、要注目だ。また、今回のMCは、久々にメンバー8人の中からくじ引きで決定。かくしてMCに選ばれたメンバーは、女性芸人たちのガヤにめげずに番組を進行することができるのか？

そして最後は、これまでの「立道」と同じく、勝ったチームが、負けたチームに対して好きなことを要求できる、というルール。果たして、対決を制するのはどっちだ!? 勝者が敗者に要求する驚きの内容とは…！

さらに今回の放送では、番組初の全国放送ゴールデンスペシャル・土曜プレミアム『タイムレスマン』（9月27日21時～23時10分）より、本編映像の一部をひと足先にちょい見せ。ぜひ、番組をチェックしよう。

■番組情報

フジテレビ『タイムレスマン』

09/23（火・祝）24:15～24:45

出演：timelesz（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝）

ゲスト：紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）、ぱーてぃーちゃん（信子、金子きょんちぃ）

