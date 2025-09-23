パリSGのフランス代表FWデンベレがバロンドールを初受賞！CL初優勝など４冠達成に貢献、壇上で涙「言葉が見つからない」
『France Football』誌が主催し、“世界最高のフットボーラー”に贈られる、2025年バロンドールの授賞式が現地９月22日にパリで開催され、パリ・サンジェルマンのフランス代表FWウスマンヌ・デンベレが初受賞を果たした。
現在28歳のデンベレは昨シーズン、公式戦53試合に出場して35ゴール・14アシストをマーク。パリSGのチャンピオンズリーグ（CL）、リーグ・アン、フランスカップ、フランススーパーカップの４冠達成の立役者となった。
CLのMVP、リーグ・アンのMVPと得点王にも輝いた活躍が認められ、２位だったラミネ・ヤマル（バルセロナ）らを抑えて、初の栄誉を手にした。
壇上に上がったデンベレは涙を浮かべながらスピーチを行ない、「言葉が見つからない。簡単なことじゃない。でも、これは僕のキャリアの中で成し遂げた最高の成果の一つだ」とコメントした（『The Athletic』より）。
「チームのみんな、クラブのみんなは、本当に素晴らしい家族だ。会長は初日から素晴らしい対応をしてくださった。PSGのスタッフ全員に感謝したい。ルイス・エンリケ監督も僕に素晴らしい対応をしてくれた。僕のキャリアの中で最も重要な存在だ。2024−2025シーズン、チームメイトは素晴らしい活躍を見せてくれた。苦しい時も支えてくれた。これは個人のトロフィーではなく、僕たち全員の勝利なんだ」
なお、フランス人の受賞は、2022年のカリム・ベンゼマ以来史上６人目、国別で最多の８度目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界最高選手の称号！歴代バロンドール受賞者を振り返る
現在28歳のデンベレは昨シーズン、公式戦53試合に出場して35ゴール・14アシストをマーク。パリSGのチャンピオンズリーグ（CL）、リーグ・アン、フランスカップ、フランススーパーカップの４冠達成の立役者となった。
壇上に上がったデンベレは涙を浮かべながらスピーチを行ない、「言葉が見つからない。簡単なことじゃない。でも、これは僕のキャリアの中で成し遂げた最高の成果の一つだ」とコメントした（『The Athletic』より）。
「チームのみんな、クラブのみんなは、本当に素晴らしい家族だ。会長は初日から素晴らしい対応をしてくださった。PSGのスタッフ全員に感謝したい。ルイス・エンリケ監督も僕に素晴らしい対応をしてくれた。僕のキャリアの中で最も重要な存在だ。2024−2025シーズン、チームメイトは素晴らしい活躍を見せてくれた。苦しい時も支えてくれた。これは個人のトロフィーではなく、僕たち全員の勝利なんだ」
なお、フランス人の受賞は、2022年のカリム・ベンゼマ以来史上６人目、国別で最多の８度目となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】世界最高選手の称号！歴代バロンドール受賞者を振り返る